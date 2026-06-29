L'Alliance Pour la République (APR) exprime ses vives réserves concernant le projet de révision constitutionnelle actuellement examiné par l'Assemblée nationale dans une procédure d’urgence.

Dans un contexte où les Sénégalais font face à une dégradation sans précédent de leurs conditions de vie, marquée par la vie chère, le chômage et une crise économique persistante, l'Alliance Pour la République (APR) considère le projet de révision constitutionnelle actuellement examiné par l'Assemblée nationale dans une procédure d’urgence comme inapproprié et déconnecté des véritables préoccupations du peuple.

Elle dénonce fermement cette initiative qu'elle qualifie de "rafistolage constitutionnel". Selon le parti, cette réforme ne répond à aucune urgence nationale et semble davantage destinée à régler des équilibres politiques internes au sommet de l’État qu’à apporter des solutions aux problèmes quotidiens des Sénégalais. En effet, l'APR souligne que cette révision affaiblit des acquis majeurs de la démocratie, notamment en supprimant le statut constitutionnel de l’opposition et en instaurant un Exécutif confus, ce qui pourrait mener à des conflits institutionnels.

Les Républicains insistent sur le fait qu'une révision constitutionnelle d'une telle ampleur ne devrait pas être adoptée par la seule majorité parlementaire. Pour garantir la légitimité de cette réforme, le parti propose qu'elle soit soumise à un référendum. L'APR rappelle que la Constitution appartient au peuple sénégalais et que toute modification doit être approuvée par ce dernier, seul détenteur de la souveraineté nationale. Cette démarche vise à permettre à chaque citoyen de s'exprimer librement sur l’avenir de ses institutions.

En outre, l'APR appelle à un sursaut républicain, incitant toutes les forces vives de la Nation à se mobiliser pour défendre les acquis démocratiques du pays. Le parti souligne que les priorités du Sénégal devraient se concentrer sur la relance économique, la protection du pouvoir d’achat, la création d’emplois et l’instauration d’une justice véritablement indépendante, plutôt que sur une révision constitutionnelle motivée par des querelles de leadership.

De ce fait, elle appelle à un débat inclusif et démocratique qui respecte la voix du peuple sénégalais.

AMADOU FALL