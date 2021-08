A ce jour, la région de Kolda a 10 malades qui sont sous traitement au CTE dont deux cas graves. Alors que 55 patients sont suivis à domicile dont 51 à Kolda et quatre Vélingara, a informé le médecin-chef de région, lors de cette rencontre tenue ce mardi 3 août à la gouvernance.

Pour freiner la troisième vague de contamination au coronavirus, les membres du Comité régional de gestion des épidémies (CRGE) de Kolda renforcent la synergie autour de la sensibilisation. Ils veulent ainsi convaincre les populations à aller se vacciner en masse.

En effet, pour juguler la propagation de la pandémie qui est en train de prendre des proportions inquiétantes, les acteurs territoriaux sont unanimes à ‘’recommander fortement le vaccin’’. Parce que malgré la gravité de la maladie, le port du masque, la distanciation physique et le lavage des mains sont oubliés par la plupart des Koldois.

‘’Faites un tour dans les marchés du Sénégal et les gares routières, sans oublier les places publiques, vous vous rendrez compte que certains Sénégalais jouent avec leur vie’’, fulmine un des membres du comité régional de gestion des épidémies. ‘’Regardez dans les cars de transport en commun, c’est encore pire. Le nombre de passagers n’est pas limité et les mesures barrières ne sont pas respectées. Les apprentis-chauffeurs sont tellement pressés de recevoir de l’argent et les passagers sont pressés de monter à bord des véhicules et de se coller les uns aux autres’’, ajoute-t-il.

‘’Certaines personnes même mettent leur masque sous le menton. Impossible de respecter la distanciation d’un mètre. C’est chacun pour soit. Idem pour les évènements, notamment les mariages, les baptêmes, les décès, les concerts. Les soirées ont repris de plus belle. Il y a un relâchement total dans le respect des gestes barrières’’ s’inquiète-t-il.

Face à ce laisser-aller, les autorités sanitaires et administratives continuent de sensibiliser les populations sur le respect des mesures barrières. Car, à ce jour, la situation épidémiologie dans la région de Kolda fait état de ‘’10 malades sous traitement actuellement au CTE dont deux cas graves’’.

Au même moment, ‘’55 cas sont suivis à domicile dont 51 à Kolda et quatre Vélingara’’, informe le médecin-chef de région. Il indique que ‘’la prise en charge des cas graves va connaitre des améliorations, avec le renforcement de la réa-Covid-19 qui vient d’être doté d’un médecin’’.

D’où l’impérieuse nécessité d’accepter de se faire vacciner en masse, pour améliorer l’immunité collective de la région qui reste encore parmi les plus faibles.

NFALY MANSALY