Protection de l’enfance à Pikine

Le Comité départemental de protection de l’enfant (CDPE) de Pikine veut davantage de cohérence et de moyens dans la prise en charge des problématiques liées à l’enfance. C’est tout l’enjeu de la table ronde organisée hier autour du thème : « Mobilisation et harmonisation des partenariats pour une protection renforcée de l’enfant dans le département de Pikine ». Placée sous la coordination du préfet, cette instance constitue le cadre de coordination, de planification et de suivi des interventions en matière de protection de l’enfance dans le département.

Elle réunit les services de l’État, les collectivités territoriales, les acteurs communautaires, les organisations de la société civile ainsi que les partenaires techniques et financiers. Chaque année, le CDPE élabore un plan d’action destiné à répondre aux principales difficultés rencontrées par les enfants, notamment les enfants vulnérables, victimes ou en conflit avec la loi. Mais la mise en œuvre de ce programme se heurte à une difficulté majeure : l’insuffisance des ressources financières et logistiques.

...C’est précisément sur cette question que le Comité souhaite agir. Car, parallèlement, plusieurs institutions publiques, collectivités, entreprises, organisations de la société civile et partenaires au développement interviennent déjà sur les questions liées à la protection de l’enfance ou manifestent leur intérêt pour ce secteur. La table ronde devait donc servir de cadre pour rapprocher ces différentes interventions et éviter qu’elles ne fonctionnent de manière isolée. L’objectif était de présenter aux partenaires les missions et les priorités du CDPE, mais surtout de leur exposer son plan d’action et les principaux défis identifiés dans le département.

Les organisateurs souhaitaient également recueillir les propositions et offres de contribution des différents partenaires, afin d’identifier les activités susceptibles d’être soutenues selon leurs domaines d’intervention. Au-delà de la mobilisation de ressources, le CDPE veut également favoriser la complémentarité des actions. L’enjeu est d’éviter les doublons, d’améliorer l’utilisation des moyens disponibles et de mieux couvrir les besoins identifiés sur le terrain. La rencontre devait enfin permettre de définir des modalités de partenariat et de suivi des engagements qui pourraient être pris par les différents participants. Pour le CDPE de Pikine, l’ambition est donc de faire de cette mobilisation un levier pour donner davantage de portée à son plan d’action et renforcer, dans le département, la coordination des interventions destinées à protéger les enfants.