*1er octobre 1959 - 1er octobre 2026* : c'est aujourd'hui même que Youssou N’Dour fête ses 67 ans, traçant une ligne de lumière à travers le temps.

Hasard poétique du calendrier, ce mois d'octobre que j'affectionne par-dessus tout — *étant moi-même né un 5 octobre* — s'ouvre ainsi sous les meilleurs auspices. Au-delà de la star planétaire que le monde acclame, il y a l’homme, le frère et l’ami précieux dont la générosité d’âme et la fidélité n’ont d’égal que l’immensité du génie.

En ce jour béni où l’Afrique et la Terre entière s’unissent pour célébrer cet anniversaire historique, sa figure se dresse, majestueuse, comme le symbole absolu d’un continent debout, digne et respecté.

Pour avoir eu le privilège et la chance immense de cheminer à ses côtés en tant que Conseiller en Communication et Relations Publiques, j’ai vu de près l’homme derrière le mythe.

J'ai mesuré l’épaisseur de cette âme qui incarne l’Afrique qui gagne, celle qui n’attend rien mais qui impose son génie avec une fierté souveraine. Pourtant, cette gloire planétaire n’est pas née sous de faciles auspices. Il est des destins qui s’écrivent dans la roche des épreuves avant de briller au firmament du monde.

Avant l'éclat des projecteurs, il y eut la pénombre des doutes, les ruelles poussiéreuses de la Médina et les larmes silencieuses des commencements difficiles. Rien n'a été donné à l'enfant chéri de Dakar ; tout a été arraché à force de courage, de nuits sans sommeil et de sacrifices personnels immenses.

De sa toute première chanson « Mba » en 1973, entonnée dans la capitale du Nord alors qu'il n'avait que 14 ans en hommage au célèbre saxophoniste saint-louisien, jusqu'à aujourd'hui où il caresse les cimes de la gloire, que d'épreuves vécues !

Pour imposer le mbalax et faire de la tradition un langage universel, il a fallu braver le scepticisme, accepter l'incompréhension et consumer sa propre jeunesse sur l'autel de la création. C'est dans ce feu originel, forgé au prix de renoncements intimes que seul le cœur d'un génie peut endurer, que s'est façonnée l'œuvre monumentale que nous admirons aujourd'hui.

Dès les années 80, l'album culte " *Immigrés* sonnait déjà comme le cri poignant de ce déracinement et de cette quête d'absolu. De cette trajectoire gravée dans le sacrifice est née une aura sacrée, faisant de lui le porteur de flambeau de cette terre que le grand Pharaon du Savoir, Cheikh Anta Diop, qualifiait de Berceau de l'Humanité.

Des anecdotes d’une puissance mystique, je pourrais les égrener à l'envi, pour avoir traversé l'Europe à ses côtés durant un mois de tournée, exploré les États-Unis et parcouru notre continent dans des circonstances où sa seule présence changeait le cours du temps.

Comment oublier ce mois de juin 1999 ? Alors que les rideaux se fermaient sur un moment d'histoire — les adieux de Nelson Mandela et l’avènement de Thabo Mbeki en Afrique du Sud — Youssou Ndour y offrait un concert d’anthologie, une prière musicale qui fit pleurer les étoiles.

J'ai encore en mémoire les instants fabuleux que nous avons vécus dans les coulisses et les sensations fortes qui nous ont habités quand il a entonné le tube magistral « Apartheid ».

Grâce à ce morceau d'une puissance indicible, tant de nos compatriotes ont compris le sens profond de ce mot et la réalité de la discrimination raciale dont souffraient les populations noires sud-africaines.

À mes côtés, j'avais Cheikh Tidiane Mbaye, alors Directeur général de la Sonatel, et le regretté ancien Ministre, Dr Abdoul Aziz Mbaye, qui servait alors à la Représentation diplomatique de l'Union européenne à Johannesburg.

Unis dans le même frisson, nous avons été émus jusqu'aux larmes.

Aussitôt après cet événement grandiose, dans le ciel qui nous menait vers le Sommet du G7 à Cologne, j'étais là !

Je l’ai vu, aux côtés de l'Irlandais Bono du groupe U2, porter un cahier de doléances qui pesait le poids de millions de vies, exigeant l’annulation de la dette de l'Afrique particulièrement et du Tiers-Monde de manière générale.

Face à ce plaidoyer politique et culturel bouleversant, mené par deux icônes de la Terre, les Grands de ce monde ont fléchi : le Chancelier allemand Gerhard Schröder, les présidents français et américain Jacques Chirac et Bill Clinton, les Premiers ministres japonais, canadien et britannique Keizō Obuchi, Jean Chrétien et Tony Blair, ainsi que le Président du Conseil italien Massimo d'Alema. Même la Russie, représentée par Boris Eltsine accompagné de son Premier ministre Sergueï Stepachine, était au rendez-vous de cette histoire en marche. Ensemble, ils ont libéré plusieurs milliards de dollars.

Le lendemain, lors d'un dîner intime à Düsseldorf qui nous réunissait avec Bono et son épouse, le silence respectueux qui entourait Youssou témoignait d'une vérité implacable : le petit garçon de la Médina était devenu le phare vers lequel les puissants tournaient leur regard.

Cette force nourrie par l'épreuve s’est métamorphosée en vision bâtisseuse. C'est le même sens du sacrifice qui l'a poussé à ériger le groupe "Futurs Médias" entre autres structures d'envergure, prouvant que l’Afrique possède les clés de son autonomie économique et culturelle.

Et lorsque la patrie a exigé qu'il descende dans l'arène, il a franchi le rubicon de la politique avec son mouvement "Fekkee Ma Ci Boole", devenant Ministre de la Culture et du Tourisme puis Ministre-Conseiller à la Présidence de la République. Il a dépouillé les habits de la star pour revêtir ceux, plus lourds et exigeants, de l'artisan de la République.

Aujourd’hui, en ce 1er octobre 2026, le temps a fait son œuvre, transformant les larmes d'hier en un triomphe intemporel.

Du haut de ses 67 ans, Youssou Ndour n'est plus seulement une voix, il est une boussole, un morceau de notre fierté collective, l'incarnation d'un destin forgé dans la douleur et couronné par l'éternité.

*Joyeux anniversaire, Cher Frère et ami You !*

Que le Sénégal et l'Afrique continuent de s'abriter sous l'ombre bienveillante de ton génie, et sache que chaque pas que nous avons fait ensemble reste à jamais gravé dans l'écrin précieux de notre indéfectible amour pour notre patrie, le Sénégal !

*Par Ibrahima NDOYE

*-Vice-Président Conseil Départemental Thiès*

- *Ancien Ministre*