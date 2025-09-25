Dans le cadre de la protection de la couche d’ozone, le Sénégal a certes obtenu des résultats probants. Il lui reste aussi des défis à relever.

Le secrétaire général du ministère de l’Environnement et de la Transition écologique a présidé hier la cérémonie d’ouverture de la réunion conjointe du réseau des responsables nationaux de l’ozone des pays d’Afrique anglophone et francophone. L'occasion pour Fodé Fall de rappeler qu'en 1987, les nations du monde ont adopté le Protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Ce traité reste à ce jour, selon lui, l’un des instruments de protection de l’environnement les plus universels et les plus efficaces.

Grâce à son application rigoureuse, la production et la consommation des substances chimiques qui appauvrissent la couche d’ozone, telles que les chlorofluorocarbures (CFC), ont été progressivement éliminées. Selon les experts des Nations unies, la couche d’ozone est en train de se reconstituer et pourrait retrouver son état d’avant 1980, d’ici le milieu du siècle.

Ce succès, selon lui, est la démonstration éclatante que lorsque la science, la politique et la solidarité internationale s’unissent, aucun défi n’est insurmontable.

L’Afrique peut être, selon lui, fière de sa contribution à ce succès mondial car la quasi-totalité de ses pays ont respecté les échéances du Protocole de Montréal. Les programmes nationaux ozone ont renforcé les capacités techniques et institutionnelles en développant la formation des acteurs de l’industrie du froid et de la réfrigération, ainsi que la réglementation. Le renforcement de la coopération entre pays anglophones et francophones, comme en atteste cette rencontre de Dakar, illustre à bien des égards la volonté de promouvoir la solidarité africaine et le partage d’expériences comme leviers d’action pour aller plus loin.

Le Sénégal, fidèle à son engagement multilatéral et à sa vision de développement durable, a-t-il précisé, a toujours honoré ses obligations au titre du Protocole de Montréal et de ses amendements. Le pays a réalisé, d'après lui, des progrès significatifs, notamment, l’élimination totale des CFC dès 2010 ; la mise en place d’un système national de quotas et de licences pour les substances appauvrissant la couche d’ozone ; la formation de centaines de techniciens et d’ingénieurs du froid et de la climatisation, y compris de nombreuses femmes, pour promouvoir des technologies respectueuses de l’environnement ; la promotion de la recherche locale et des équipements à haute efficacité énergétique, réduisant ainsi la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre ; l’information et la sensibilisation des consommateurs pour l’adoption de modes de réfrigération et de climatisation écologiquement rationnels ; le renforcement des capacités institutionnelles et réglementaires pour contrôler les importations et lutter contre les trafics illicites de substances interdites.

« Ces résultats sont le fruit d’une mobilisation nationale associant l’État, le secteur privé, la société civile, les collectivités territoriales et nos partenaires internationaux, parmi lesquels je voudrais citer le Programme des Nations unies pour l’environnement, le Fonds multilatéral du Protocole de Montréal, l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel, le Programme des Nations unies pour le développement, la Coopération allemande et la coopération canadienne », a-t-il précisé.

Les défis

Quant aux défis qui se posent au Sénégal, ils sont immenses, selon lui. Il s’agit notamment : de la demande croissante en climatisation et en réfrigération liée à l’urbanisation et au réchauffement climatique ; de l’afflux d’équipements de seconde main, souvent énergivores et non conformes aux normes environnementales ; de la lutte contre les trafics illicites de substances interdites, qui exige vigilance et coopération régionale.

C’est pourquoi, à ses yeux, la réunion d’hier devait être un moment fort pour évaluer de façon exhaustive les progrès accomplis en Afrique, partager les bonnes pratiques à démultiplier, identifier les défis communs à adresser et tracer une feuille de route africaine ambitieuse pour la mise en œuvre du Protocole de Montréal et de l’amendement de Kigali. Car, la protection de la couche d’ozone, dit-il, est bien plus qu’une obligation environnementale.

« C’est une opportunité historique pour l’Afrique d’innover et d’adopter des technologies propres adaptées à nos réalités, de créer des emplois verts et inclusifs – en particulier pour les jeunes et les femmes –, de renforcer notre souveraineté énergétique et alimentaire, et de montrer au monde que l’Afrique peut être à l’avant-garde des solutions aux défis planétaires », a-t-il déclaré devant les experts.

CHEIKH THIAM