Alors qu’elle n’avait besoin que d’un point pour rejoindre la Coupe d’Afrique des Nations 2023, en Côte d’Ivoire, l’Algérie a assuré la première place du groupe après sa victoire au Niger (1-0).

Après son terrible échec aux portes des qualifications de la Coupe du Monde 2022, l’Algérie veut repartir de l’avant en faisant bonne figure lors de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations 2023, qui se déroulera en Côte d’Ivoire. Avec un parcours parfait jusqu’à présent, les Fennecs ont remporté leurs trois premiers matches de qualification contre l’Ouganda (2-0), la Tanzanie (2-0) et le Niger (2-1). Pour ce match retour au Niger, l’Algérie n’avait besoin que d’un match nul pour assurer sa place à la CAN 2023. Et la rencontre ne pouvait pas mieux démarrer pour Djamel Belmadi et ses hommes. En effet, il n’aura fallu que cinq petites minutes aux Verts pour ouvrir le score. Bien servi dans la profondeur, Mahrez pouvait transmettre à Bounedjah, à l’entrée de la surface, qui marquait du gauche pour permettre à l’Algérie de mener rapidement (1-0, 5e). Mais les Fennecs n’ont ensuite pas profité de la faiblesse technique du Niger pour plier rapidement la rencontre.

L’Algérie sera en Côte d’Ivoire

Dominateurs, les Verts manquaient de justesse pour pouvoir faire le break et manquaient de peu de se faire surprendre, juste avant la pause. Sur son côté droit, Sabo entrait dans la surface et tentait une frappe, déviée de peu par Bensebaïni, mais Zeghba réalisait un bel arrêt (42e). Dans une triste seconde période où les occasions manquaient cruellement, seule une belle frappe de Bounedjah manquait de peu d’inquiéter le gardien nigérien (58e). Avant une belle occasion pour Amoura, détournée par le gardien du Niger, Tandja (88e).

Peu importe le contenu, l’important était la qualification pour la CAN 2023, en Côte d’Ivoire, et c’est maintenant chose faite puisque les Fennecs sont assurés de terminer à la première place du groupe F. Djamel Belmadi pourra continuer de travailler avec son groupe lors des deux derniers matches de qualification en Ouganda et contre la Tanzanie. En revanche, Le Mena n’aura plus le droit à l’erreur pour espérer se qualifier pour la CAN et devra espérer un match nul entre l’Ouganda et la Tanzanie, mardi.

