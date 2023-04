Le leader du mouvement Tekki, Mamadou Lamine Diallo, dénonce l’augmentation des prix de l’énergie. ‘’Les deux Ba qui gèrent nos finances publiques et qui ont fait voter un faux budget 2023 sont dans de sérieuses difficultés. Ils ont fini par augmenter les prix de l’énergie, ce qu’ils avaient caché aux députés. De plus, les 53 milliards de recettes pétrolières et gazières prévus au budget 2023 vont passer à la trappe.

L’exploitation démarrera en 2024. C’est un fait’’, lit-on dans la Questekki de mardi dernier. ‘’La BCEAO a changé sa politique d’injection de liquidités dans l’économie, pour lutter contre l’inflation. Les conséquences sur le marché financier régional et les banques se font sentir sous forme de crise de liquidités ou de défauts de paiement des États. Les deux Ba font semblant de maîtriser la situation. Or, il est évident que, compte tenu de la structure des dépenses de Macky Sall, le Sénégal a du mal à rembourser sa dette intérieure’’, souligne-t-il. ‘’A cela s’ajoutent les incertitudes politiques liées à la troisième candidature de Macky Sall.

Ce dernier est en train de prendre toutes les dispositions pour réussir son coup de force que tout BBY sait illégal. Ironie de l’histoire, c’est un président du Cese choyé et gâté par Macky Sall, dont le budget augmente de deux milliards sans raison, qui se permet d’insulter le peuple sénégalais. Celui qui a promis de changer la direction de nos mosquées tournées vers La Mecque accuse les Sénégalais de ne pas savoir garder des secrets’’, ironise-t-il. ‘’Le président du Cese est de fait le n°2 de BBY. Il rencontre Macky Sall quand il veut où il veut et lui parle comme il veut. La Teranga de Macky Sall donnée aux leaders de BBY a une limite. Pour la dignité de leurs familles et de leurs parcours politiques, ils doivent quitter le navire BBY’’, suggère-t-il. Sur un autre registre, il évoque la construction de l’autoroute Dakar – Cyrnos - Tivaouane.

‘’Après Ila Touba pour 300 milliards à ma connaissance, confiée à une entreprise chinoise sans un vrai contenu local, Macky Sall, en direction de 2024, veut lancer Ila Tivaouane pour rentrer dans les grâces du khalife et des talibés. Qui va construire cette autoroute à péage ? Celui qui est en pole position et a les faveurs de la famille Faye-Sall est l’architecte ivoiro-français Fakhoury, très actif du temps du président Houphouët. Plutôt connu dans les buildings et sans expérience aucune sur les routes, le voilà en train de rafler la mise devant nos champions locaux CSE, Eiffage, CDE, Jean Lefèvre, Sinco, Areski, etc.’’, accuse-t-il.

‘’Incroyable mais vrai, les entreprises sénégalaises sont sur le point d’être écartées pour une autoroute qu’elles peuvent construire et même financer par des techniques bien connues. Le Sénégal ne peut pas se permettre d’avoir une nouvelle affaire Bictogo. Ila Tivaouane doit être confiée à une entreprise locale ou à un consortium d’entreprises locales. C’est le sens du patriotisme économique’’, lit-on dans sa Questekki.