Après la démission annoncée hier en pleine séance à l’Assemblée nationale d’El Malick Ndiaye, désormais ex ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens du Gouvernement, il était attendu soit un réaménagement soit une dissolution du Gouvernement. La réponse n’a pas tardé. Hier, tard dans la soirée, le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé la décision du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye de procéder à un très léger réaménagement. Ainsi, est nommé au poste de ministre du Travail et des Relations avec les Institutions, Abass Fall. La tête de liste du Pastef à Dakar lors des dernières législatives, remplace ainsi, Yankhoba Diémé à ce poste. Ce dernier succède à El Malick Ndiaye dans le Gouvernement. Ce sont les seuls changements notés. Tous les autres ministres et Secrétaires d’Etats ont gardé leurs postes.

Par ailleurs, le Premier ministre a dit que son équipe espère ‘’mettre en œuvre avec le concours de toutes les forces vives de la Nation, l’agenda de transformation porté par la vision d’un Sénégal souverain juste et prospère’’. Par conséquent, ‘’le Gouvernement continuera à se mobiliser pour faire face aux urgences économiques et sociales. Il s’agira aussi d’assurer le succès de la campagne de commercialisation agricole, d’accentuer la lutte contre la vie chère et l’amélioration du pouvoir d’achat, de redresser les finances publiques à travers l’adoption prochaine de la loi des finances pour l’année 2025, l’exploitation optimale de nos ressources naturelles et la relance de l’économie nationale’’. Aussi, ‘’le Gouvernement veillera à l’accélération des processus de reddition des comptes, à la stabilisation et la modernisation soutenue des systèmes sanitaires, scolaires, universitaires, agricoles, industriels, à la promotion de la citoyenneté, de l’employabilité, de l’emploi des jeunes, ainsi qu’à l’autonomisation des femmes; à la protection des groupes vulnérables, notamment les personnes vivant avec un handicap, au soutien du développement du secteur privé national pour promouvoir de véritables champions dans tous les secteurs’’, a-t-il expliqué. Eu égard à tout cela l’adoption de la loi sur la souveraineté économique s’érige en urgence, a-t-il assuré.

Dans la même veine, Ousmane Sonko a fait savoir que le Gouvernement qu’il dirige ‘’va rester un Gouvernement de solutions, de réalisations et de résultats pour asseoir le progrès économique, le bien être des Sénégalaises et Sénégalais’’.

CHEIKH THIAM