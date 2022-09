Lors de l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale, Aminata Touré a quitté l'hémicycle sans voter. La tête de liste nationale de Benno Bokk Yaakaar a boudé le scrutin. Une situation qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, et interroge sur son avenir politique au sein de la majorité présidentielle. Certains parlent d’une cassure entre elle et le président Macky Sall. Pour d'autres, ce n'est pas le moment de parler de séparation.

L'Assemblée nationale connaît déjà son nouveau président. Ce n’est pas Aminata Touré. Après des heures d'accrochages, ce lundi, le candidat de Benno Bokk Yaakaar, Amadou Mame Diop, a finalement été installé à la tête de l'institution. Fait marquant, la tête de liste de la coalition au pouvoir est partie avant le déroulement du scrutin. Depuis, les supputations vont bon train. D’autant qu’elles sont alimentées par l’intéressée, Aminata Touré, qui a multiplié les sorties pour fustiger ce choix du président Macky Sall.

D’ailleurs, en quittant l’hémicycle, l'ancienne ministre de la Justice avait fait savoir qu'elle n'allait voter ni pour l'opposition, encore moins pour le candidat de son propre camp, à savoir Amadou Mame Diop, devenu président de l'Assemblée. C’est pourquoi, hier, sur Twitter, elle s’est offusquée de ce qu’on ait voté pour elle. ‘’Comme je l’ai dit hier 12 septembre 2022, je le réaffirme ce 13 septembre 2022 : je n’ai pas donné procuration au député Farba Ngom pour voter en mon nom’’, a-t-elle fulminé.

Ce post a été accueilli par une flopée de réactions. Certains l’invitent à tourner le dos à la coalition BBY et à prendre son envol. C’est le cas de Sow Mbaye qui tweete : ‘’Vous avez avalé beaucoup de couleuvres avec m@cky Sall. Aujourd'hui, c'est le moment de créer un mouvement national et de rejoindre le peuple.’’ Mais d’autres, très nombreux, se gaussent de ses malheurs. ‘’Deuxième saison de mécontentement. Nous savons tous comment ça va finir, dès que le président de Benno négocie un poste pour vous. Dès que vos intérêts personnels sont menacés, vous courez vers le peuple pour pleurnicher. Combien de nominations d’ordre familial se sont effectuées durant… ?’’, assène Self Made.

Toujours est-il que cette non-participation au vote défraie la chronique. Et Mimi Touré, sans se démonter, continue de dénoncer ''une injustice''. Car, selon elle, le président Macky Sall a mis en avant les liens familiaux au détriment du mérite. ''Je n'ai pas participé au vote par principe. J'estime que le critère de sélection du candidat de Benno n'était pas objectif, c'était plus un critère familial que relevant du mérite militant. Il faut aussi que nos organisations fonctionnent de manière rationnelle, que le mérite revienne comme critère de sélection, parce que tout le monde n'a pas le bras long, tout le monde n'est pas le cousin ou l'arrière-cousine du président de la République'', rumine-t-elle.

En effet, le compagnonnage entre Mimi Touré et Macky Sall n’est définitivement pas un long fleuve tranquille. Ce qui s’est passé ce 12 septembre est le point d’orgue d’une relation tumultueuse dont les prochains chapitres sont guettés avec impatience. D’autant que l’idée répandue est que la dame n'est pas traitée à sa juste valeur.

Mais, à l’épreuve des faits, elle a souvent côtoyé les cimes dans le régime actuel. Elle a été ministre de la Justice, Première ministre, Présidente du Conseil économique, social et environnemental (Cese). Entre-temps, elle a été choisie comme envoyée spéciale du président de la République.

Mais ces séjours au sommet de la pyramide ont souvent été suivis de retour brutal à la réalité. Ce fut, notamment le cas lorsqu’elle ‘’a été déboulonnée du Cese au profit d'un ancien opposant au régime'', en l’occurrence Idrissa Seck qui venait de rallier le camp présidentiel. Elle avait vécu cela comme un déshonneur.

D’où le sentiment qu'elle a assez subi et supporté sur ses épaules beaucoup d’humiliations. Le choix de Benno sur Amadou Mame Diop est donc, pour ''la dame de fer'', le geste de trop : ''Je n'ai rien contre le monsieur, mais commençons par avoir le courage aussi de dire non, quand c'est la préférence familiale qui passe avant le mérite. Vous dirigez la liste, vous gagnez, mais il faut que ce soit un homme qui vienne s'asseoir. Non ! C'est quand même 5 175 km. L'actuel président de l'Assemblée nationale ne l'a pas fait.''

Parfum de divorce ?

Au sein du parti au pouvoir, Aminata Touré est une grosse pointure. Son influence n'est plus à démontrer. C'est pourquoi son geste a créé un tollé sur la scène politique. Des observateurs en ont vite tiré des conclusions. Pour certains, cela augure plus la fin du compagnonnage entre Mimi et Macky Sall.

Cependant, Ousmane Sène, lui, joue la carte de la prudence. Le journaliste pense que l'avenir politique de Mme Touré dépend de ce qu'elle en fera. "Tout dépend de sa conviction. C'est une qualité importante en politique pour résister à certains coups''. Pour soutenir sa pensée, le directeur de la radio Ucad FM évoque le rôle prépondérant que joue Mme Touré aux côtés du président Macky Sall. Mais pour autant, son raisonnement porte à croire que sa nomination à la tête de la liste nationale, lors des Législatives, cache une certaine ruse de la part du président Sall. Il explique : "En politique, tout est question de personnage et non de personne. Mimi Touré est une image qui se vend. C'est une dame très connue dans l'espace politique. Le personnage de l'actuel président de l'Assemblée comptait peu par rapport à celui d'Aminata Touré. C'est pourquoi elle a été à la tête de leur liste nationale.’’

Cependant, aux yeux de l’analyste, il serait prématuré de parler de divorce. Car, en dépit de son courage, selon lui, il manque à Mimi une conviction politique digne de ce nom. Par conséquent, il ne lui sera pas facile de prendre ses responsabilités. ''Elle a un personnage extraordinaire en politique. Elle a réussi là où certains ont échoué ; elle a le courage de ses idées. Il lui manque maintenant une conviction politique qui peut lui permettre de pousser jusqu'aux extrêmes du refus. C'est ce qu'elle n'a pas su faire jusqu'à présent''.

Bien qu'on soit à une étape particulière dans le cadre de la politique, il revient donc de constater que Mimi n'est pas encore prête. Autrement, à quelques mois de la Présidentielle, les choses semblent tout autres pour le régime en place. ''Nous sommes à un tournant où tout le monde bat ses dernières cartes. Est-ce que Mme Touré a battu la sienne ? Je ne pense pas. Malgré les circonstances, il est important de voir que Mimi est quelqu'un qui sait se refaire une nouvelle peau'', dit-il.

Quoi qu'il en soit, le débat sur la nouvelle posture d'Aminata Touré fait rage. Son avenir politique s’écrit-il loin de Benno ? Rien n’est moins sûr. L’intéressée a ''annoncé un projet de loi sur les incompatibilités familiales''. Ce qui porte à croire qu’elle pourrait rester et se battre à l’intérieur.

Mais, en fin de compte, tout dépendra du chef de l’État et des nouvelles missions dont il chargera Mimi Touré, pour faire passer la pilule de la présidence de l’Assemblée nationale.

EL HADJI FODÉ SARR