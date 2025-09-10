C'est un événement assez inédit qui s'est déroulé au Port autonome de Dakar, ce lundi. Pour la première fois en dix ans, un navire a accosté avec une cargaison de 10 000 t de blé en provenance des États-Unis. Cet événement symbolise un tournant important, à la fois pour la coopération bilatérale entre le Sénégal et les États-Unis, mais aussi pour le renforcement de la sécurité alimentaire et l'ouverture de nouvelles opportunités économiques pour le pays.

“Le Sénégal est un pays qui mange beaucoup de blé”, disait Yassine Fall à l'époque ministre des Affaires étrangères lors d'un séjour en Russie. Mais les 10 000 t de cette céréale viennent des États-Unis. La cérémonie d'accueil a réuni d'importantes personnalités, dont Michael Reynolds, l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal. Prenant la parole, l'ambassadeur a salué cette livraison comme une illustration parfaite de la “diplomatie commerciale”. Il a précisé que ce blé, récolté par près de 250 000 agriculteurs américains, sera transformé pour les foyers sénégalais, créant ainsi un lien direct entre les peuples des deux continents.

L'ambassadeur a également souligné le rôle crucial de la société américaine Seaboard. En partenariat avec les Grands Moulins de Dakar, Seaboard s'est imposé comme un acteur clé de l'industrie céréalière au Sénégal depuis 2018. L'ambassadeur a déclaré : "Cette cargaison est plus qu'une simple transaction commerciale : elle est l'un des nombreux moyens par lesquels nos peuples et nos marchés s'unissent et se soutiennent mutuellement. Elle renforce les relations étroites que Seaboard a nouées avec le Sénégal au cours des sept dernières années, grâce à sa relation avec les Grands Moulins de Dakar.” Il poursuit afin d'illustrer l'intérêt américain à l'égard du Sénégal.

“Seaboard a investi plus de sept millions de dollars dans l'industrie céréalière sénégalaise depuis son entrée sur le marché en 2018, et est prête à faire de plus grands investissements dans les cinq prochaines années. Ceux-ci viendront s'ajouter au portefeuille d'investissements de Seaboard au Sénégal qui dépasse déjà les 100 millions de dollars et comprend des projets tels qu'une nouvelle chaîne de minoterie à Dakar, une usine de production d'aliments pour animaux de dernière génération à Diamniadio et l'augmentation de la capacité de stockage au port de Dakar. C’est la preuve concrète de la solidité de notre partenariat".

Il a, en outre, précisé que ces investissements "contribuent non seulement à la sécurité alimentaire du Sénégal, mais également à la création d’emplois aux États-Unis, renforçant ainsi les échanges économiques bilatéraux".

Un événement « historique »

Moustapha Camara, directeur commercial et marketing des Grands Moulins de Dakar, a partagé le même enthousiasme, qualifiant cet événement d'“historique”. Pour lui, l'arrivée de ce navire représente bien plus qu'une opération logistique. Il précise : "Ce navire n'apporte pas seulement du blé, il apporte un symbole fort : le symbole de la sécurité alimentaire renforcée pour notre pays, le symbole d'une confiance renouvelée entre le Sénégal et les États-Unis et le symbole de l'engagement économique majeur du groupe Seabor et les Grands Moulins de Dakar à travers un programme d'investissement de près de 100 millions dollars".

Il a ajouté : "Ceci n'est pas un événement ordinaire, c'est un moment historique. Car c'est la première fois depuis plus de 10 ans, qu'un navire transportant du blé américain accoste sur le quai de Dakar. Ce n'est pas simple une opération logistique c'est un signal fort, un symbole de reprise de confiance de coopération entre le Sénégal et les États-Unis."

Enfin, le haut commandant du Port autonome de Dakar a conclu les allocutions en insistant sur la portée de cet événement. Il a déclaré que "cet événement est le témoignage éclatant de la rigueur des enjeux économiques et commerciaux du Sénégal et des USA. Ça matérialise la confiance réciproque et le partenariat gagnant-gagnant. Notre ambition est d'améliorer sans cesse la capacité". Cet événement marque le début d'une nouvelle ère de coopération et de prospérité partagée pour le Sénégal et les États-Unis.

Mamadou Diop