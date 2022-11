Le président Macky Sall est en Égypte depuis le 6 novembre. Il a pris part à la cérémonie d’ouverture de la Cop 27 à Sharm el-Sheikh sur la transition énergétique et le financement de l’adaptation au changement climatique. Dans son discours, le président en exercice de l’Union africaine a assuré de la participation responsable de l’Afrique au sauvetage de la planète terre.

En sa qualité de président en exercice de l’Union africaine, le président Macky Sall est porteur d’un plaidoyer pour que la rencontre de Sharm el-Sheikh soit un tournant décisif pour l’Afrique, d’autant plus que le continent est à la croisée des chemins dans un contexte de défis multidimensionnels.

En effet, le président de la République plaide pour une transition énergétique juste et équitable, contrairement aux décisions unilatérales de la Cop 26 prises à Glasgow et visant l’arrêt des financements à l’étranger de sources d’énergie fossiles y compris le gaz. Dans ce sens, il a assuré que l’Afrique n’est pas venue en spectateur dans cette rencontre de grande importance pour le continent. ‘’L’Afrique est venue au rendez-vous de Sharm el-Sheikh dans un esprit de participation responsable au sauvetage de la planète ; résolue à faire l’histoire et non à la subir.

Nous sommes disposés à travailler avec tous les partenaires pour que la Cop de Sharm el-Sheikh ne soit pas un constat de plus sur le péril climatique, mais une action de plus en faveur du climat, dans l’intérêt des générations actuelles et futures’’, a indiqué le président de la République qui précise que ‘’le temps ne doit plus être aux promesses, mais à l’action pour sauver la planète, notre habitat commun’’.

A l’en croire, tout a été dit sur l’état d’urgence climatique, alors que les études scientifiques ont alerté plus d’une fois et nous vivons au quotidien les manifestations extrêmes du dérèglement climatique.

Donc, estime-t-il, plus que jamais, il faut agir pour sauver la planète par la mise en œuvre de l’Accord de Paris sur le climat. ‘’L’Afrique y est engagée avec le projet de Grande muraille verte en cours d’exécution, qui regroupe 11 pays africains de la zone sahélo-saharienne autour d’activités de reboisement, de restauration des terres et de création d’activités agro-sylvo-pastorales génératrices de revenus. Même si elle ne contribue que pour moins de 4 % des émissions de gaz à effet de serre, l’Afrique souscrit à l’objectif ultime de neutralité carbone, mais dans le cadre d’une transition énergétique concertée, juste et équitable, en lieu et place de décisions unilatérales qui portent préjudice à notre processus de développement, y compris l’accès universel à l’électricité dont 600 millions d’Africains restent encore privés’’, a fait savoir Macky Sall.

‘’Je rappelle qu’avec la forêt du bassin du Congo, notre continent abrite également un quart de ce qui reste encore des forêts tropicales, offrant à la planète un de ses rares poumons verts, refuge de biodiversité qui contribue à la séquestration du carbone. Nous voulons aussi aller de l’avant dans l’adaptation au changement climatique’’.

Ainsi, souligne-t-il, ‘’nous en supportons le coût avec le développement de projets verts financés souvent par recours à la dette, alors même que la mise en œuvre de l’adaptation doit se faire par des dons, conformément aux engagements convenus. En collaboration avec le Centre mondial pour l’adaptation et les pays et institutions partenaires, nous avons lancé, en septembre dernier, un appel à l’action pour la mise en œuvre du Programme d’accélération de l’adaptation en Afrique’’.

Selon le Centre mondial, précise le président de l’UA, le financement cumulé de l’adaptation prévu avant 2030, représentera, hélas, moins du quart des besoins estimés par les pays africains dans leurs contributions déterminées au niveau national. ‘’Sharm el-Sheikh nous offre, à tous, pays développés et en développement, l’occasion de faire ou de subir l’histoire. Faire l’histoire, en tenant nos engagements, tous nos engagements, dont celui convenu de 100 milliards de dollars par an pour soutenir les efforts d’adaptation des pays en développement et qui peine à être réalisé. Subir l’histoire, en ignorant le principe de responsabilité commune, mais différenciée, qui veut que ceux qui polluent le plus payent le plus, pour aider à sortir la planète de son état d’urgence climatique’’, recommande Macky Sall.

Par ailleurs, le président Macky Sall a un agenda bien chargé avant son retour sur Dakar. En effet, il participera au segment de haut niveau de la Cop 27, avant de coprésider plusieurs panels relatifs notamment à la sécurité de l’eau, l’investissement dans l’eau ou encore au lancement de l’Alliance pour la résilience à la sécheresse. Ensuite, avec son homologue français Emmanuel Macron, le président Macky Sall coprésidera également deux importants panels. ‘’Le premier porte sur l’adaptation au changement climatique en Afrique et le second sur les forêts et le climat’’, informe la présidence. Enfin, le segment GMV auquel a participé le président Macky Sall hier à 17 h, revêt une importance capitale pour le Sénégal, un des pionniers de la GMV qui mise désormais sur l’innovation Made in Sénégal, en partenariat avec la recherche et les entrepreneurs.

IDRISSA AMINATA NIANG