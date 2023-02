Seydina Limamou (PSL) fut bien guidé par Allah, qui l’a choisi comme un guide vers le droit chemin pour l’humanité et un grand rénovateur sur le plan social. Ses réformes étaient pour la plupart axées sur plusieurs thèmes qui tournent autour de l’éducation, la justice sociale, la construction de la terre, les cérémonies familiales, l’incitation au travail.

Seydina Limamou a réservé une place de choix à l’éducation sous toutes ses formes, dans son mouvement de réforme. Il a commencé par l’enfant, en demandant à ses adeptes d’éduquer leurs enfants, de leur donner des noms exemplaires et de les instruire. ‘’Je vous recommande de vous occuper de vos familles. Chacun de vous est un berger. Or, le berger est responsable de ce dont il est le gardien’’. Il insistait sur cette lourde responsabilité dont la négligence est source de châtiment, le jour du jugement dernier.

Il aimait citer l’histoire du parent qui sera accusé par ses enfants devant Dieu : ‘’Les fils diront : «Ô notre Dieu, prends sur notre père les préjudices qu'il nous doit : il ne nous avait pas donné un nom qui figure parmi les noms des saints ; il ne nous a pas éduqués ; il ne nous a rien fait savoir du Livre de Dieu ; il ne nous avait pas interdit ce que Dieu interdit ; il ne nous avait pas conseillé la pratique des commandements de Dieu ; il nous avait abandonnés et nous avait laissés l'entière liberté de faire le Mal. Ô Dieu, prends donc sur lui les préjudices qu'il nous a infligés.»

Selon son enseignement, si les parents assument la responsabilité d’éduquer leurs enfants, ils auront des générations meilleures, car l’enfant recevra une bonne éducation à bas-âge, acquerra les nobles caractères doublés d’un enseignement de qualité. ‘’Seydina Limamou a demandé à ses adeptes d’exciser leurs enfants à bas-âge, pour qu’ils puissent participer, très tôt, à la vie sociale et religieuse, et pour éviter aussi toutes les mauvaises pratiques qui se faisaient pendant ces cérémonies telles que la danse, la musique et la mauvaise fréquentation. Il leur a recommandé aussi de marier leurs filles pendant cette période.

Cette recommandation revêt une importance capitale dans l’éducation. Parce que les femmes représentent la frange la plus importante dans la société. Si elles sont bien préparées et éduquées, la société sera exemplaire, comme disait Ahmad Shawqi, le poète égyptien’’, peut-on lire sur le site www.almahdiyou.org

Le rôle central de la femme

Aux yeux du Mahdi, la mère est une école, si elle est bien préparée. Un peuple exemplaire de bonne source est préparé. Il considérait que la dépravation des mœurs chez la femme apparait, de manière générale, pendant la période d’adolescence, lorsqu’elle est célibataire, ‘’libre’’, en suivant ses passions et à la recherche d’un mari. Pour la plupart des cas, cette volonté peut la pousser à montrer sa beauté avec indécence pour attirer les hommes, ce qui aura comme conséquence la propagation de la débauche, des maladies sexuellement transmissibles et de la déviance.

‘’Seydina Limamou demanda à ses adeptes de trouver un époux, très tôt, pour apparemment les préserver contre les mauvaises conséquences du célibat et pour que les parents puissent mieux contrôler leurs filles et surveiller leur comportement, leurs tenues et leurs fréquentations, entre autres. Avec cette éducation de base, l’enfant layène sera bien préparé et préservé dans sa famille, pour qu’il puisse entrer dans la vie sociale sans danger.

Sur ce, Seydina Limamou a impliqué l’enfant et la femme dans la vie socioreligieuse, contrairement à ce qui était connu à cette période, où la femme qui pratiquait sa religion était considérée comme une source de malheur et l’enfant qui le faisait risquait de mourir très tôt. Quand Seydina Limamou est venu, il a mis sur même pied d’égalité les enfants, les adultes, les hommes et les femmes dans l’adoration de Dieu. Il disait : ‘’Sachez que la religion doit être également pratiquée par adultes et jeunes, hommes et femmes’’, renseigne le site.

C’est la raison pour laquelle le Mahdi a réservé dans les mosquées une place pour les femmes qui priaient derrière les hommes ; ce qui n’était pas fréquent, à l’époque. Mais, aujourd’hui, presque toutes les mosquées ont une place réservée aux femmes.

Cette implication était la plus grande émancipation pour la femme.

Mondanité vs recherche des bienfaits de l’au-delà

Par ailleurs, Seydina Limamou a enrayé les vices qui étaient répandus dans la société, qui étaient pour la plupart causés par un attachement à la mondanité. Il disait : ‘’Celui qui veut me suivre doit abandonner ce bas-monde et ce qu'il contient, lui accorder une faible importance.’’

Donc, la première condition pour appartenir à sa communauté est de s’éloigner de la mondanité. Ce penchant à l’ascétisme est retrouvé dans ses sermons et recommandations. ‘’Ne cherchez pas à vous surpasser les uns les autres dans l'acquisition des richesses de ce bas-monde. Cherchez plutôt la concurrence dans l'obtention des richesses de l'autre monde. C'est ça qui procure la fortune éternelle et des honneurs élevés. Ne soyez pas avides des biens de ce bas-monde, car ce monde-ci est (comme) un cadavre (impropre à la consommation). Seuls les chiens et les vautours mangent un tel cadavre. Détachez-vous donc de ce bas-monde, ne le suivez pas, car c'est une demeure qui va vieillir et disparaître. Or, sa disparition est proche’’, enseignait Seydina Limamou.

Il considérait que la plupart des problèmes sociaux, les maladies de la société (ou du moins la plupart) étaient liés à l’attachement à la mondanité au détriment de l’au-delà. Il s’insurgeait contre ceux qui ne se soucient pas de l’origine de leurs biens : licite ou illicite ; ceux qui ne se soucient pas de savoir si leurs pratiques et leurs paroles sont bonnes ou mauvaises ; ceux dont la seule préoccupation est d’être riche, quels que soient les moyens. Leur philosophie étant : ‘’La fin justifie les moyens.’’

En conséquence, les vices sont répandus dans la société, tels que la corruption, le vol, le détournement, le mensonge, l’arnaque, la médisance, les crimes de sang, entre autres. Les uns détruisent les autres à cause de la mondanité et ils s’entretuent comme les poissons dans l’eau.

‘’Voici la triste situation du monde d’aujourd’hui. Pourtant, s’ils avaient suivi les enseignements de Seydina Limamou (PSL), ils sortiraient de cette situation, car Seydina Limamou avait réussi à sortir sa communauté de ces vices. Il recommandait à ses adeptes de s’éloigner des mauvaises pratiques’’, souligne le site.

‘’Je vous recommande d'éviter la médisance, la calomnie, le mensonge, la trahison et le fait de raconter beaucoup de choses sur quelqu'un que vous n'aimez pas. Évitez la jalousie, la haine, l'orgueil, et l'ostentation. Purifiez vos œuvres en les consacrant à Dieu’’, disait le Mahdi.

‘’Prenez exemple sur moi et prenez exemple sur mes actes et mes paroles’’

Des propos qui rejoignent les maux de la société d’aujourd’hui. Seydina Limamou aimait à dire : ‘’Ne négligez pas d'évoquer le souvenir de Dieu partout où vous vous trouvez. Le rappel du souvenir de Dieu diminue les mauvaises actions et multiplie les bonnes. Or, celui qui totalise beaucoup de bonnes actions et peu de mauvaises aura pour demeure le paradis, s'il plaît à Dieu’’ (…). ‘’Pensez à Dieu, à tous les endroits, car ces lieux porteront témoignage en votre faveur le jour du jugement dernier’’.

D’ailleurs, dit-on, Seydina Limamou avait fait de l’invocation d’Allah le symbole de sa communauté. Allah, poursuit-on, lui a donné ‘’lâ ilâha illa Lâhu’’, la meilleure invocation, avec des formulations variées que ses adeptes répètent tout le temps, dans tous les endroits ; avant et après la prière, pendant le travail, lors des funérailles et dans toutes les cérémonies sociales comme religieuses. C’est ainsi qu’ils sont appelés ‘’Wa Layène’’, c’est-à-dire les gens de Dieu, grâce à la fréquence de l’invocation chez eux.

Ils ont gagné beaucoup de respect et d’estime au sein de la population’’, indique la même source.

Il est bon de signaler que Seydina Limamou était un modèle pour ses adeptes. Il était le premier à exécuter les recommandations qu’il donnait. Il disait : ‘’Moi, Limamou Lahi, qui vous parle, sachez que tout ce que je vous conseille pour l'accomplissement du Bien par le corps et par la parole, tout cela, s'il plaît à Dieu, je le pratique à tel point que vous ne pourrez pas en faire autant. Prenez exemple sur moi et prenez exemple sur mes actes et mes paroles. Si vous le faites complètement, je vous conduirai dans la voie du salut.’’

A côté de l’éducation individuelle, Seydina Limamou a amélioré les relations entre les adeptes pour ainsi créer une société équilibrée qui jouera pleinement son rôle dans la construction du monde. Il s’agit de la justice sociale.

Justice et la solidarité sociales

La première chose évoquée par Seydina Limamou, sur le plan social, est la justice et la solidarité sociales ; il a insisté sur le fait qu’ils soient nécessaires pour attirer la miséricorde d’Allah. Il disait : ‘’Sachez, ô vous croyants que le croyant doit rester uni aux croyants, lesquels s'unissent à lui. Celui qui ne le fait pas ne reçoit pas l'aide de Dieu.’’

Selon lui, l’homme est un être social qui a l’obligation de vivre avec les autres, les intégrer et avoir avec eux des relations directes et indirectes, des relations qui doivent être basées sur l’amour, la solidarité, la cohésion et l’esprit de sacrifice comme leur l’a recommandé Seydina Limamou : ‘’De s'unir en un bloc, de s'entraider, de se rendre visite mutuellement, de se consulter, de s'aimer en tout instant devant Dieu et son Envoyé.’’

Ce qui est confirmé par les propos du Prophète (PSL) : ‘’Aucun d’entre vous n’est croyant, jusqu’à ce qu’il aime pour son frère, ce qu’il aime pour lui-même’’ (rapport par al-Boukhari et Mouslim).

Pour le Mahdi, pour créer une société exemplaire, il faut vivre en harmonie et dans la solidarité. Chacun doit se préoccuper à corriger ses imperfections personnelles avant de se soucier de celles des autres ; avoir de bonnes suppositions les uns envers les autres et éviter tout ce qui peut être à l’origine des divergences et des conflits pour créer une cohésion totale dans la société, tel que recommandé par Allah (SWT).

Seydina Limamou, dit-on, s’est beaucoup préoccupé de l’unité des musulmans et de l’éradication de toutes les sources de conflits et de division sur les plans social et religieux.

La tolérance et la non-violence

Il a recommandé à ses adeptes de s’éloigner de ce qui peut être à l’origine des conflits entre les musulmans. Son attachement à la paix est visible dans ses relations avec les colons persécuteurs et dans d’autres occasions telles que lorsqu’il y avait un malentendu entre ses adeptes et ceux de Cheikh Ahmadou Bamba à Ngakham, il leur a envoyé un sermon dans lequel il disait : ‘’J'ai appris que certains d'entre vous, layènes, avez eu des querelles avec leurs compagnons qui sont des disciples de Cheikh Ahmadou Bamba et avec d'autres. Ceux-là et vous-mêmes êtes tous des musulmans, et il ne doit exister entre vous que fraternité. Il ne doit pas exister parmi les adeptes de l'islam d'inimitié et de haine. Sachez que la religion, c'est la générosité, l'amour et l'entraide.’’

Dans la religion, selon lui, polémiques et disputes sont interdites. ‘’Chercher à vous rabaisser l'un l'autre, à le salir, à vous avilir et la rivalité sont également interdits dans la religion. Ne cherchez à se surpasser les uns et les autres que dans la droiture et la crainte de Dieu. Que chacun de vous, musulmans, suive celui qui est son guide et son appui religieux, pratique ce qu'il a ordonné et imite ses qualités. Ne placez pas ce bas monde devant vous, laissez le derrière vous’’, sermonnait Limamou Laye.

Il a ainsi évité un conflit qui a failli diviser les musulmans.

Par ailleurs, il a recommandé à ses adeptes d’éviter la dispute et les querelles, et de consolider les relations entre les musulmans. Il leur a fortement recommandé la tolérance. Il est allé plus loin que tous ceux qui sont connus comme précurseurs de la non-violence. Il leur a dit : ‘’Si vous rencontrez quelqu’un qui coupe votre chapelet, ne réagissez pas, ramassez juste les perles. Et s’il vous l’empêche, cherchez un autre chapelet, c’est mieux que de se disputer ou de se battre.’’

‘’Imaginez si les musulmans avaient cet état d’esprit, ils vivraient entre eux dans la stabilité, même s’ils appartiennent dans des écoles et des confréries différentes, et ils vivraient en paix avec les autres communautés, surtout en ce moment où des personnes sont persécutées à cause de leur appartenance religieuse. Pendant que d’autres prônent l’époque où l’on parle de dialogue islamo-chrétien’’, s’interrogeait-il.

Les plus grands problèmes et conflits qu’elle a traversé sont nés du tribalisme et de la non acceptation de l’autre’’ Concernant la lutte contre les classes sociales, Seydina Limamou a recommandé à ses adeptes de se référer au nom Lahi « Allah » à la place de leurs noms de famille, ce qui avait comme but d’unir les musulmans d’une part et d’éviter les querelles et conflits entre les classes sociales ou les tribus d’autres part. Imam Sakhir Gaye dit à ce sujet « pour unir les musulmans ils leur a demandés d’abandonner leurs noms de famille qui étaient sources d’arrogance et de mépris ». Certains noms de famille étaient source d’arrogance, car ceux qui les avaient pensaient qu’ils étaient d’une race supérieure, de ce fait, ils traitaient les autres avec mépris. Le nom de famille déterminait la classe sociale de l’individu, par conséquent, il impactait négativement sur les relations sociales par la concurrence, l’ostentation, la marginalisation, le refus de mariage ou d’intégration entre autres. ‘’Si nous faisons une analyse de la situation de l’Afrique, nous allons trouver que les plus grands problèmes et conflits qu’elle a traversé sont nés du tribalisme et de la non acceptation de l’autre, c’est pour cela Seydina Limamou a demandé d’abandonner les noms de famille pour se référer à Allah le Très-Haut, car le nom de famille n’est pas un critère de supériorité mais c’est plutôt la crainte d’Allah (Tahwâ) qui l’est. Ce qui l’a poussé à abandonner le noble nom de famille qui était le sien, pour se référer comme tous ses talibés à Allah (Lahi), dans une société où tous sont égaux comme les dents d’un peigne, le seul critère de grandeur est la crainte d’Allah, dans une société fondée sur la base de l’amour mutuel, la solidarité et la cohésion’’ a laissé entendre le site. Pour la réalisation d’une société exemplaire sur les plans social et religieux, Seydina Limamou a recommandé à ses adeptes de s’intéresser à la construction de la société et d’éviter tout ce qui peut être à l’origine d’un déséquilibre social. Il disait : ‘’je vous recommande de ne vous déplacer que vers un but louable et de vous abstenir de sortir lorsque cela permet d'éviter un Mal’’. Ces mots résument tout ce qui peut créer la stabilité sociale. Donc, nous ne devons pas les comprendre de manière superficielle, ‘’se déplacer vers un but louable’’ ne se résume pas à aller à la mosquée, rendre visite aux parents entre autres, mais ça implique tous les actes de bienfaisance, tels que la construction des hôpitaux, des écoles, des puits, et la création des entreprises, des fondations. Par ailleurs, « S’abstenir de sortir lorsque cela permet d'éviter un Mal » implique de s’éloigner de tout ce qui peut détruire la société, tels que la division, la fraude, l’enrichissement illicite, la drogue, la corruption, la médisance entre autres. Seydina Limamou a beaucoup insisté sur ce point. Il disait : « Soyez des promoteurs de la bonne entente et non des destructeurs (des bonnes relations)’’ a expliqué le document. Seydina Limou a interdit le gaspillage pendant ces cérémonies En ce qui concerne les cérémonies familiale qui consiste aujourd’hui une grande occasion de gaspillage et d’amusement, Seydina Limamou a demandé à ses adeptes le respect scrupuleux des recommandations de l’Islam pendant ces cérémonies, et éviter la musique et la danse. L’époux doit veiller à l’application de ces recommandations, à défaut il rendra des comptes devant Allah (SWT), l’épouse dira "ô mon Dieu, celui-là était mon mari sur la Terre. Il me battait pour m'imposer le respect de son lit. Il ne m'a jamais battue pour manque d'obéissance à Dieu et à son Envoyé, ou pour manque de pratiquer les prières, le lavage rituel, les ablutions et le jeûne. Il ne m'a jamais interdit la danse, les chansons frivoles, le bavardage et les injures’’. Ce qui est recommandé est d’invoquer Allah par le Zikr pendant ces cérémonies pour Le remercier pour tout évènement heureux, et implorer Son pardon et être patient pour tout évènement malheureux. Par ailleurs, il a interdit le gaspillage pendant ces cérémonies, le layène doit toujours cultiver le bien et s’intéresser à ce qui lui donne l’agrément d’Allah (SWT), quant aux cérémonies familiales avec la manière dont elles sont célébrées aujourd’hui par le gaspillage, les chansons frivoles et la danse, sont contradictoires aux enseignements de Seydina Limamou. Que ça soit le mariage, le baptême, même les funérailles. D’ailleurs, il a réservé un sermon aux funérailles, où il interdisait aux musulmans de se regrouper chez le défunt après l’enterrement, car cela peut pousser la famille à s’endetter ou utiliser de l’argent illicite pour les nourrir. Il disait : ‘’Après l'enterrement du défunt, et le retour de ceux qui étaient allés l'accompagner, et après avoir présenté vos condoléances à la famille du défunt et aux parents, dispersez-vous et retournez chez vous'’. Par ailleurs, cette peine peut les pousser à s’intéresser à ceux qui sont venus et ceux qui ne le sont pas , ceux qui les ont aidés et ceux qu’ils ne l’ont pas fait, ce peut engendrer des malentendus ou des conflits. Ils diront : « un tel n'est pas venu, ou je n'ai pas vu un tel, ou un tel est venu mais il n'a rien donné, ou un tel ceci ou cela. Ce n'est pas joli, et ça n'a rien à voir avec l'Islam c'est la médisance, c'est un tort ». Il a formellement interdit de se regrouper chez le défunt pour une quelconque cérémonie. Il dit : ‘’Ne vous rassemblez pas chez le défunt après le retour de ceux qui étaient allés l'accompagner. Que celui qui veut faire une aumône pour le défunt plonge son cœur dans le recueillement, qu'il se fasse humble s'adressant à Dieu, gloire à Lui, pour implorer en sa faveur le pardon et la clémence de Dieu, qu'il le fasse chez lui (et non chez le défunt)’’. En ce qui concerne l’incitation au Travail, il est recommandé à tout musulman de travailler pour vivre avec le sueur de son front et éviter l’affront de la mendicité. D’ailleurs, le travail est une forme d’adoration indiquée par Allah (SWT). Il dit à la sourate 62, verset 10 « Puis quand la Salat est achevée, dispersez-vous sur terre et cherchez [quelque effet] de la grâce d’Allah ». D’ailleurs, tous les prophètes ont eu une profession, ou un métier qui leur permettaient de vivre avec le sueur de leurs fronts, ce qui est considéré comme la meilleure façon de se nourrir. Le Prophète (PSL) était à la fois berger et commerçant, alors que c’est le meilleur des créatures. Seydina Limamou faisait à la fois le commerce, l’agriculture et la pêche. Ainsi, il a inculqué le travail chez ses adeptes et les a poussés à l’aimer. Il leur demandait de travailler pour vivre, mais aussi de travailler de manière bénévole pour la société, il les envoyait cultiver bénévolement les champs de son peuple, ce qui était un moyen efficace de lutter contre la pauvreté et de relever le pouvoir d’achat de chaque individu. En outre, il a insisté sur le licite, car le bien doit être bien acquis et le travail doit être conforme aux recommandations divines, car un bien mal acquis sera sévèrement puni. Il dit dans son premier sermon : ‘’Ne consommez et ne buvez que ce que vous avez honnêtement acquis. Ne montez que sur ce qui est honnêtement acquis, ne portez que des vêtements honnêtement acquis. N'utilisez, sur l'ensemble de tout ce qui peut vous servir, que des choses proprement acquises’’. Selon lui, ce qui est proprement acquis, c'est ce qui a été gagné honnêtement. Le Bien mal acquis sera la première chose que l'on enlèvera du ventre de l'homme, le jour du jugement dernier. Un Bien mal acquis peut gâcher une grande richesse, comme une cuillerée de sang peut souiller une calebasse de lait. C'est de cette manière qu'un petit Bien mal acquis peut gâcher une grande richesse honnêtement gagnée. Le signe de la déchéance chez l'homme, c'est le fait de s'approprier tout ce qu'on a envie de posséder, sans se soucier de la manière honnête ou malhonnête, ou obscure, de l'acquérir. De ce fait, selon lui, le musulman doit surveiller de très près ses biens pour qu’ils ne soient pas souillés pas l’illicite comme le sang souille une calebasse de lait. Donc, il doit éviter tous les moyens d’enrichissement illicite, tels que le vol, l’usure, les jeux de hasard, le détournement des deniers publics, la drogue, l’arnaque pur ne citer que cela. Il doit s’intéresser à gagner honnêtement sa vie, pour se nourrir, entretenir sa famille et aider les pauvres. Seydina Limamou a insisté sur les grands postes de dépenses qui garantissent l’agrément d’Allah. Il disait : ‘’Votre richesse ne peut vous être utile que par la portion qui a servi à vous nourrir, la portion qui a servi à vous habiller et la portion que vous avez investie pour demain dans une ouvre consacrée au service de Dieu’’. Il a ainsi combattu le gaspillage sous toutes ses formes, ainsi que l’avarice et la thésaurisation de l’agent sans le financer dans projets et actions qui améliorent la situation des membres de la société. il a beaucoup insisté sur la nécessité de prendre en charge la famille, et de sortir la zakat et l’aumône. Il a élargi l’assiette de la zakat aux fruits et aux salaires mensuels, bref tous les biens acquis pour qu’elle soit un moyen efficace d’éradications de la pauvreté et de la misère de nos sociétés. Seydina Limamou a vécu toute sa vie durant, en tant que rénovateur sur le plan social et un grand guide religieux, il a pu éduquer son peuple, et a réussi à jeter les bases d’une société exemplaire basée sur la justice, l’équité, l’amour mutuel et la fraternité. Ainsi, ses adeptes sont cités en exemple à cause de leur droiture et leur dévotion. Il est rappelé à Allah, la nuit du Vendredi 14 shawâl 1328 correspondant à 1909. A l’âge de 66 ans, puis il a été enterré au bord de la mer à « Diamalaye », suite à la prière mortuaire dirigé par son fils Seydina Issa qui était alors âgé de 33ans. Il l’a ainsi succéder dans la mission divine qui était la sienne.