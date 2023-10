L'Assemblée nationale va bientôt subir une rénovation. Les travaux débuteront à la fin de la session budgétaire et devraient être achevés au cours du premier semestre 2024.

Le président de l'Assemblée nationale a annoncé le début des travaux de rénovation de l'hémicycle, dans le cadre d'une politique de modernisation des moyens et des méthodes de travail des députés.

Selon nos informations, des dispositions sont prises en collaboration avec la coopération sud-coréenne pour entamer les travaux et installer les équipements prévus dès la fin de la session budgétaire.

Ces travaux incluent la reconfiguration des travées et des sièges avec l'installation d'un nouveau mobilier qui permettra d'augmenter le nombre de places assises. De plus, un système moderne de conférence doté de cabines d'interprétation, d'équipements électroniques pour le contrôle de présence, la prise de parole et le vote sera installé. Il est également prévu la mise en place d'un serveur de stockage et d'archivage des données, ainsi que l'installation d'écrans et de caméras offrant différents angles de vue. Ces travaux devraient être terminés au cours du premier semestre de 2024.

Par ailleurs, le président de l'Assemblée a encouragé les élus à veiller à la préservation desdites valeurs fondamentales de la République. ''Nous avons, en tant que parlementaires, la responsabilité à tous les niveaux, de par nos discours et nos actes, d'y veiller rigoureusement'', a appelé Amadou Mame Diop en marge de l'ouverture de la session ordinaire unique 2023-2024 de l'Assemblée nationale.

Monsieur Diop a souligné le caractère particulier de cette session ordinaire unique, en lien avec les prochaines élections, et a exprimé son souhait de voir "l'élection présidentielle du 25 février 2024 se dérouler dans la paix, la concorde et l'unité nationale à toutes les étapes du processus".

Lors de cette séance, les députés ont procédé à la première restructuration du bureau de l'Assemblée nationale de la XIVe législature, marquée notamment par l'élection d’Abdou Mbow, comme nouveau président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar, d’Aminata Guèye comme nouveau premier questeur et de Yoro Sow comme deuxième questeur. Amadou Mame Diop a également félicité Me Oumar Youm et Daouda Dia qui ont été nommés au sein du gouvernement, en leur souhaitant plein succès.

BABACAR SY SEYE