Des responsables et membres de la coalition Taxawu Ndakaru ont approuvé, hier, une résolution apportant leur soutien et leur appui à Barthélemy Dias, Maire de Mermoz Sacré-Cœur, en lutte avec la mairesse sortante Soham El Wardini pour représenter Taxawu Sénégal, lors de la réunion d’investitures de la coalition Yewwi Askan Wi pour le poste de maire de Dakar. Cette décision est un pied de nez à l'establishment de Taxawu Sénégal qui veut éviter toute forme de division susceptible de l’empêcher de s’imposer au sein de Yewwi Askan Wi comme candidat à la mairie de Dakar.

C’est un coup de force ou une tentative de rébellion contre l’establishment de Taxawu Ndakaru qui ne dit pas son nom. Dans son combat contre la mairesse sortante Soham El Wardini, pour le leadership au sein de Taxawu Ndakaru en vue des investitures au sein de Yewwi Askan Wi (Yaw) le 28 octobre prochain, le maire de Mermoz Sacré-Cœur ne compte pas reculer d’un iota pour briguer la mairie de la ville de Dakar. De ce fait, il a décidé de prendre les devants, à la suite d’une réunion des responsables de coordination de Taxawu Ndakaru, parmi lesquels les maires Palla Samb du Point E et Madiop Diop qui ont apporté leur soutien à Barthélémy Dias comme candidat de Taxawu Ndakaru en vue des investitures au sein de Yewwi Askan Wi.

La mairesse sortante, Soham El Wardini, semble bénéficier de l’appui du leader du parti, Khalifa Sall, et de Cheikh Guèye, Coordonnateur départemental du parti qui ont remué ciel et terre pour la réintégrer dans le processus d’investiture des candidats de Yaw.

En effet, le dossier de candidature de la première magistrate de la ville de Dakar n’avait pas atterri dans le bureau de la Commission départementale d’investitures de Yaw, le 23 octobre dernier, suscitant l’étonnement et le désarroi de l’édile de Dakar qui dénonçait une volonté de l’écarter de la course pour la nomination du candidat à la mairie de Dakar.

Candidate à sa propre succession, Soham El Wardini s’est voulue optimiste sur ses chances de concourir à l’investiture au sein de Yewwi Askan Wi. ‘’Le procès-verbal va être annulé. Une autre réunion va être convoquée pour recevoir toutes les candidatures’’, a indiqué le successeur de Khalifa Sall.

Dans la résolution lue par Bassirou Samb, les responsables de Dakar ont apporté leur soutien et appui au maire de Mermoz Sacré-Cœur. ‘’Après une analyse de la situation politique en vue des Locales et conformément à la circulaire n°007 du 22 octobre 2021 fixant la date limite des dépôts de la candidature le 16 octobre 2021 à 16 h ; par ailleurs, se référant au procès-verbal de la Commission départementale d’investitures de Yaw confirmant l’acte de candidat à la candidature de Barthelemy Dias, nous, responsables de Taxawu Ndakaru, appuyons, soutenons et réaffirmons la candidature de Barthelemy Dias comme candidat à la candidature de la ville de Dakar’’, ont déclaré les responsables politiques de Taxawu Ndakaru. Prenant la parole, l’ancien député socialiste s’est félicité de l’engagement de ses camarades à faire entendre leur voix au sein de Taxawu Sénégal et plus largement au sein de Yewwi Askan Wi.

‘’Je salue cette résolution des responsables de Taxawu Ndakaru qui ont déposé leur candidature et qui sera porté par votre illustre serviteur. En outre, les personnes qui disent que Taxawu Ndakaru n’a pas de candidat, cette résolution vient leur apporter un cinglant démenti’’, déclare-t-il d’entrée avant d’appeler au rassemblement et à l’unité autour de sa personne.

‘’Je tends la main à tous mes frères et sœurs de Taxawu Sénégal et de la coalition Yewwi Askan Wi pour travailler ensemble afin d’atteindre nos objectifs. Nous ne devons pas trahir les aspirations et les espoirs du peuple envers Yewwi Askan Wi. Donc, nous devons montrer le bon exemple et éviter les divisions. Par ailleurs, nous prions Dieu que cette candidature soit bénéfique pour tous les Dakarois. Sur ce, nous espérons que la coalition Yewwi Askan Wi sera victorieuse au soir du 23 janvier 2022, qui est le premier tour de la Présidentielle de 2024’’, a déclaré l’ancien chef des jeunesses socialistes.

Par cette décision, le premier magistrat de la commune de Mermoz Sacré-Cœur coupe ainsi l’herbe sous le pied de l’establishment de Taxawu Sénégal et se prémunit de toute tentative de conciliation autour d’un candidat consensuel au sein de Taxawu Sénégal qui risquait de se résumer à Soham El Wardini.

De ce fait, Taxawu Sénégal risque de se présenter à la conférence pour les investitures de Yewwi Askan Wi, le 28 octobre, en rangs dispersés et présentant le danger de se faire devancer par les candidats du Pastef Abass Fall, Aida Niang (Bes Du Niak), Sokhna Maimouna Diagne (FPRS), Idrissa Diop (MCCS Fulla ak Fayda) et Daouda Guèye (Pur).

Makhfouz NGOM