Le président sénégalais fait partie des six chefs d’État africains désignés pour rencontrer Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, afin de trouver une issue pacifique au conflit.

Le président de la République va se rendre à Saint-Pétersbourg et à Kiev. Macky Sall en a informé, hier, le gouvernement, lors du Conseil des ministres. Ainsi, il fera partie de la délégation de la mission africaine de médiation entre l’Ukraine et la Russie, prévue les 16 et 17 juin 2023. Le chef d’État sénégalais sera accompagné des présidents de l’Afrique du Sud, du Congo, de l'Égypte, de l'Ouganda et de la Zambie.

En mai dernier, le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, avait indiqué que ses homologues russe et ukrainien Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky avaient donné leur accord pour recevoir cette mission de paix composée de six dirigeants africains.

Ces chefs d'État, en plus du Comorien Azali Assoumani, Président en exercice de l’Union africaine, ont tenu une réunion virtuelle lundi dernier pour préparer ces rencontres.

Selon un communiqué des services du président sud-africain, les dirigeants africains ‘’ont convenu de proposer des éléments pour un cessez-le-feu et une paix durable dans la région’’.

Cyril Ramaphosa, lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue portugais Marcelo Rebelo de Sousa, a ajouté que la mission africaine devrait être qualifiée ‘’de chemin vers la paix’’, car les dirigeants africains ‘’chercheraient à obtenir un engagement des deux côtés. Eux aussi devraient chercher (...) à mettre fin à ce conflit par des moyens pacifiques. Les (deux) dirigeants russe et ukrainien doivent nous expliquer leur point de vue sur la guerre, ainsi que leurs exigences minimales pour mettre fin au conflit’’.

Depuis son déclenchement le 24 février 2022, l’invasion de la Russie en Ukraine a des conséquences économiques qui touchent toute la planète. Par cette visite, les dirigeants africains souhaitent donner leur propre point de vue sur les incidences de cette guerre sur le continent ‘’au sujet des prix alimentaires, des prix des céréales et du carburant, ainsi que sur l'Europe et le reste du monde, car c'est devenu un type de conflit plutôt mondialisé’’.

À la tête de l’Union africaine au déclenchement de ce conflit, le président Macky Sall a joué un rôle majeur dans le positionnement neutre du continent africain sur cette crise. En juin 2022, le chef d’État sénégalais s’est rendu en Russie pour ‘’contribuer à l'accalmie dans la guerre en Ukraine et à la libération des stocks de céréales et de fertilisants dont le blocage affecte particulièrement les pays africains". Il avait alors été reçu en tête-à-tête par le président Vladimir Poutine. En comparaison avec l’énorme table qui séparait ce dernier d’Emmanuel Macron, lors de la visite du chef d’État français quelques jours plus tôt et qui avait amusé le monde.

Cette considération de la position africaine, face à la cascade de condamnations du monde occidental, semble se poursuivre au sein des protagonistes de ce conflit aux nombreuses ramifications. Alors que beaucoup de pays africains se sont abstenus de voter la condamnation de la Russie pour son attaque en Ukraine, Macky Sall a soutenu, lors du Sommet mondial des gouvernements de Dubaï, en février 2023, que ‘’sur la guerre en Ukraine, on s’attarde sur nos prises de position. L’Afrique n’a pas à s’aligner. On travaille avec toutes les parties pour la paix, car on est aussi victimes de cette guerre’’.

Les pays africains ont dénoncé moins unanimement que les grandes puissances occidentales l'invasion russe de l'Ukraine. Le Sénégal et l'Afrique du Sud se sont notamment abstenus, l'an dernier, à l'ONU lors du vote d'une résolution condamnant Moscou.

Après cela, le président sénégalais avait déclaré, lors de la huitième édition du Forum international de Dakar, qu’il ‘’ne faut pas qu’on ait l’impression que les Africains sont insensibles à la situation de l’Ukraine. Ce n’est pas ça du tout. Mais les Africains disent qu’au même moment où l’Ukraine est en guerre, est envahie, est agressée, l’Afrique est en permanence agressée par le terrorisme’’.

La visite de Macky Sall en Russie, alors qu’il était président de l’Union africaine, avait permis de débloquer les stocks de céréales coincés dans le conflit, en direction du monde entier. Cette nouvelle initiative africaine espère avoir un tel succès ou plus, dans l’optique d’une fin du conflit.

Lamine Diouf