Les résultats du baccalauréat 2023 de la ville de Sédhiou sont très satisfaisants par rapport à l'année dernière, malgré les perturbations notées, il y a quelque temps. Le taux de réussite au premier tour est de 32,64 % et de 30 % pour le second tour. Le proviseur du lycée Ibou Diallo de Sédhiou, Mamadou Lamine Mané, contacté par "EnQuête", informe que pour la première fois, ils ont eu trois mentions ‘’Bien’’ et 13 ‘’Assez bien’’.

La ville de Sédhiou a connu beaucoup de perturbations, au cours des mois de mai et juin. Les manifestations qui avaient secoué le pays, suite à la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko, ont engendré la suspension d'une semaine ferme des enseignements-apprentissages dans la capitale du Pakao. Malgré cela, les résultats du baccalauréat 2023 sont favorables dans la ville, comparés à l'année précédente.

Sédhiou a eu deux jurys, les 1623 et 1624. Pour le premier, 288 candidats ont composé, dont 94 sont admis au premier tour et 93 sont admissibles pour subir les épreuves du second tour. Ce qui fait un taux de réussite de 32, 64 % et de 30 % pour le second tour. Et 223 candidats ont composé au jury 1624 avec 82 admis d'office et 82 autres admissibles. Ce qui fait pour l'instant, a indiqué le proviseur du lycée Ibou Diallo de Sédhiou, Mamadou Lamine Mané, que 73 % de leurs candidats sont encore concernés par le baccalauréat.

"D'un point de vue qualitatif, il y a eu un net progrès, parce que cette année, nous avons eu trois mentions ‘Bien’, nos meilleurs résultats, 13 mentions assez bien que nous n'avons jamais eus depuis que je suis proviseur dans cet établissement. Du point de vue du nombre, il faut dire que cette année, les résultats ont été de loin meilleurs que les résultats de l'année dernière", se réjouit-il.

En effet, renseigne le proviseur : "L'année dernière, nous étions à 49 % de nos candidats qui avaient réussi au baccalauréat. Cette année, nous devrons normalement dépasser ce pourcentage. Nous devons être au-delà de 60 %, parce que comme je l'ai dit, quand vous cumulez les pourcentages, nous sommes à 73 %."

Par la même occasion, Mamadou Lamine Mané a félicité les candidats admis et a encouragé ceux qui doivent subir les épreuves du second tour.

En effet, dit-il, ils doivent rester mobilisés, être à l'écoute de l'équipe pédagogique mise en place pour les aider dans leur choix. "Ils doivent également être à l'écoute des encadreurs pour revoir un peu certaines choses et nous comptons sur eux pour qu'ils soient prêts à affronter les épreuves du second tour et puis on verra ce que ça va donner", conseille-t-il.

Dans la même veine, le proviseur du lycée Ibou Diallo a félicité l’équipe pédagogique réunie autour du censeur qui, selon lui, a abattu un travail de titan. "Nous avons été très impactés par les perturbations à partir du mois de mars, ce qui a fait qu'en fin de l'année, nos résultats étaient relativement mitigés, mais nous avons pu trouver les ressources pour garder les élèves concentrés et mobilisés pour affronter le baccalauréat dans d'excellentes conditions. Nos félicitations également aux parents qui nous ont accompagnés tout au long de l'année scolaire", lance le proviseur.

Il est d’avis que les perturbations en fin de l'année ne peuvent pas permettre de faire de bons résultats. C'est pourquoi il invite tous les acteurs de l’éducation à veiller à ce que ça cesse.