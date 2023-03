Révision listes électorales

Un projet de décret portant révision des listes électorales en vue de l'élection présidentielle du 25 février 2024 est publié hier. Cette révision se déroule du jeudi 6 avril au samedi 6 mai 2023 sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger, pour le vote des Sénégalais de l'extérieur, indique-t-on. Ainsi, ‘’les électeurs peuvent solliciter auprès des commissions administratives mises en place à cet effet, les opérations d'inscription, de modification de l'inscription, de changement de statut et de radiation d'électeurs.

L'organisation des opérations et la nature des commissions administratives sont fixées par arrêté du ministre de l'Intérieur pour le territoire national et en relation avec le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur pour l'étranger’’, ajoute-t-on. Les commissions administratives seront logées dans chaque commune et chaque représentation diplomatique ou consulaire. ‘’A l'étranger, la commission administrative peut être subdivisée en sous-commissions.

Les commissions administratives peuvent être itinérantes’’, précise-t-on. Il est indiqué que le garde des Sceaux, ministre de la Justice, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Finances et du Budget, le président de la Commission électorale nationale autonome (Cena) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au ‘’Journal officiel’’.