Hier, lors de la cérémonie d'installation du Comité électoral communal de la coalition BBY de la commune de Wakhinane Nimzatt pour les prochaines Législatives, le maire de cette localité, Racine Talla, a lancé un appel pour des élections libres et sans heurts. "Il est ressorti au cours des discussions que la coalition BBY de la commune de Wakhinane doit être consciente de son rôle de locomotive dans le département, car nous avons brillamment remporté les élections avec nos voisins de Ndiarème Limamoulaye, Médina Gounass. Nous allons travailler davantage avec un message clair.

Ce dernier sera basé sur l'engagement et la paix, car la victoire, elle se gagne dans les urnes et non dans les rues. C'est la raison pour laquelle nous appelons à la paix. Nous sommes des militants de la paix. Nous avons toujours fait une politique dans la paix. Lors des Locales, il n'y a pas eu de heurts à Wakhinane Nimzatt. C'est important, car l'ambiance est à la menace et à des discours qui peuvent ne pas rassurer. La vérité est que "beug beurai bagne beurai".

En vérité, il s'agit de ça. La violence appelle la violence, mais il ne faudrait pas qu'on donne raison à ceux qui pensent que la violence appelle à la violence. Quand on a confiance en soi et au système électoral, aux dispositifs institutionnels mis en place, il est clair que personne ne peut truquer ici les élections, ni en amont ni en aval", a indiqué le maire de cette commune. Selon le coordinateur communal, 22 formations politiques et mouvements ont pris part à la rencontre d'hier.

D'après Racine Talla, ils vont reconduire le même dispositif que les Locales, en reconfigurant la physionomie des hommes pour une meilleure force de frappe. Ils vont opter pour gagner les visites de proximité, le porte-à-porte. Le travail se fera dans des zones pour plus d'efficacité, avec chaque zone son comité électoral, renseigne-t-il.