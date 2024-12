Sa récente radiation de l'Assemblée nationale, la mort de Bassirou Diop, la menace pesant sur son fauteuil de maire, Barthélemy Dias a tenu à apporter quelques éclairages hier lundi.

Pour sa première sortie officielle depuis les Législatives, Barthélemy Dias a évoqué divers sujets, tous le concernant directement. Le maire de Dakar s'est d'abord penché sur sa révocation de l'Assemblé nationale. “Cette radiation n'a aucun fondement légal. La condamnation définitive brandie par le garde des Sceaux a eu lieu depuis 2017. Dans la mesure où c'est cinq années d'inéligibilité, depuis cette date, comptons ; sept ans se sont écoulés. Tout ça pour vous dire qu'on voulait juste m'arracher ce mandat”, précise Barthélemy Dias.

“Mais, ironise-t-il, à la limite, c'était vraiment inutile, car j'avais auparavant pris la décision de ne pas siéger à l'hémicycle, si j'étais élu. Je n'ai rien contre la fonction de parlementaire. Toutefois, j'ai d'autres défis encore plus cruciaux qui m'attendent. En outre, mon jeune frère Pape Djibril Fall mérite ce poste et je suis persuadé qu'il sera très utile pour le peuple sénégalais au sein de cette 15e législature”.

Cependant, à en croire Barth, le Parlement n'est qu'une première étape. Selon le maire de Dakar, il y a une “volonté manifeste” de l'actuel pouvoir de le mettre en prison pour, dit-il, imposer une “délégation spéciale”, autrement dit, récupérer la mairie de la capitale.

Toutefois, Barthélemy Dias invite ses alliés d'hier à la retenue et patienter encore jusqu'en 2027 pour espérer mettre un des leurs à la tête de la municipalité de la ville de Dakar.

Lors de ce grand oral, M. Dias a convié les autorités étatiques à concentrer leur énergie, non pas sur sa personne, mais sur les nombreuses attentes des Sénégalais. “Il n'ont pas été élus pour combattre Barthélemy Dias. Aujourd'hui, je constate avec amertume leur incapacité à solutionner les soucis des Sénégalais. Si j'ai un conseil à formuler à leur endroit, c'est qu'ils devraient se focaliser sur la vie chère, l'emploi des jeunes et la relance de l'économie, la redynamisation de notre diplomatie, etc.”.

Barthélemy Dias de donner des arguments supplémentaires : “Aujourd'hui, on assiste à l'appauvrissement généralisé des Sénégalais. Les prix des denrées ont drastiquement augmenté, alors que le peuple avait grand espoir que c'est l'inverse qui allait se produire. Le BTP, pour ne citer qu'un seul exemple, c'est une baisse de 20 % d'activités”.

Mort de son garde du corps en détention

Le maire de Dakar a aussi abordé la question de la disparition de l'un de ses gardes du corps dans des conditions encore non élucidées. “Pour notre regretté Bassirou Diop, nous attendons toujours la sortie du procureur pour qu'il nous clarifie sur les conditions de sa mort. Une chose est sûre : son trépas ne relève pas du naturel. Tout part de l'arrestation musclée, devrais-je même dire une agression au niveau de Thiès. Le regretté Bassirou a été victime de torture. C'est ainsi, quand sa situation était devenue critique, qu'on l'a acheminé à l'hôpital pour faire croire à une mort naturelle”, accuse l'édile de la capitale sénégalaise.

Toujours est-il que, poursuit la tête de liste nationale de Sàmm Sa Kaddu lors des dernières Législatives, “cette disparition ne saurait rester “impunie”.

En effet, selon Barth, pour rétablir la vérité, ils n'excluent pas d'interpeller les défenseurs des Droits de l'homme et les organisations internationales susceptibles de leur prêter main-forte.

ME NGAGNE DEMBA TOURÉ SUR LA RADIATION DE BARTHÉLEMY DIAS

"Il sait pertinemment qu’il ne pourra pas exercer son mandat de député"

Le secrétaire général de Pastef/Grand-Yoff, Me Ngagne Demba Touré, s’est exprimé hier lors d’un point de presse sur la radiation de Barthélemy Dias de la liste des députés. Après avoir déclaré que les dispositions du Code électoral, évoquées par certains experts, ne peuvent être appliquées dans cette affaire, Me Touré soutient que le maire de la ville de Dakar sait pertinemment qu’il ne pourra pas exercer son mandat de député.

FATIMA ZAHRA DIALLO

Deux heures après la conférence de presse de Barthélemy Dias, qui s’exprimait sur sa radiation par le bureau de l’Assemblée nationale, Me Ngagne Demba Touré a tenu un point de presse pour battre en brèche les propos du maire de Dakar.

Selon lui, Dias sait clairement qu’il ne pourra pas exercer son mandat de député. ‘’Barthélemy a dit devant l’Assemblée nationale qu'il ne sera plus député, parce qu'il est condamné définitivement. Il sait qu'il ne sera plus député. Élu sur la liste nationale, il n'a pas assisté à l’installation du bureau de l’Assemblée nationale et il sait pourquoi il n'était pas venu. Il savait pertinemment qu'il ne pouvait pas exercer son mandat de député. S'il dit qu'il n'était pas venu parce qu'il comptait démissionner de son mandat de député, c'est faux’’, a déclaré Me Touré.

Il a également indiqué qu’après la radiation de Barth, certains experts, politiciens et défenseurs des Droits de l’homme ont souligné que ce sont les dispositions du Code électoral qui doivent être appliquées, notamment les articles L162 et 198. Ces articles stipulent que le bureau de l’Assemblée nationale ne doit pas le radier, mais doit plutôt saisir le Conseil constitutionnel, qui constatera l’inéligibilité de Barthélemy Dias et procédera à sa radiation.

D’après Me Touré, cela n'est pas conforme à la loi. ‘’Ces dispositions sont inopérantes en la matière. Ce que nous devons discuter, c'est ce qui est dans la Constitution et le règlement intérieur de l’Assemblée nationale qui est la loi organique. Qu'est-ce qui est dans la Constitution ? L’article 61 de la Constitution stipule que le membre de l’Assemblée nationale qui fait l’objet d'une condamnation pénale définitive est radié de la liste des parlementaires, sur demande du ministre de la Justice. L'article 51 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale répète la même chose : le député qui fait l’objet d'une condamnation pénale définitive est radié de la liste des députés de l’Assemblée nationale sur demande du ministre de la Justice’’, a-t-il rappelé.

"Les dispositions du Code électoral sont inopérantes"

Maitre Touré de souligner que la loi a établi deux conditions avant de radier un député de la liste des députés : une condition de fond et une condition de forme. ‘’La condition de forme signifie qu'on le condamne définitivement par une condamnation pénale. Si Barthélemy Dias devait de l'argent à quelqu'un ou avait heurté une personne en conduisant, cela relèverait de la responsabilité civile. Si l’affaire est limitée à un appel ou en première instance, on dirait que ce n'est pas définitif. Mais au moment où la Cour suprême a clôturé le dossier, c'est une condamnation définitive. La Cour suprême a classé ce dossier depuis le 22 décembre 2023, donc la condamnation est devenue définitive. Le ministre de la Justice s'est basé sur ces deux fondements pour saisir le bureau de l’Assemblée nationale qui l’a radié’’, a-t-il expliqué.

‘’Pourquoi dit-on que les dispositions du Code électoral sont inopérantes ? Cela signifie que le Code électoral prévoit deux déchéances qui s’appliquent à quelqu'un ayant un mandat de député. L’une est une déchéance pour cause d’inéligibilité, l’autre pour cause de condamnation pénale. L’affaire de Barthélemy Dias n'est pas une question d’inéligibilité, même s'il est inéligible…’’, assure-t-il.

MAMADOU DIOP