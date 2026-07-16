La célébration de la fête nationale française, mardi à Dakar, a pris cette année une dimension particulière. Au-delà de la traditionnelle commémoration du 14 Juillet, la réception organisée à la Résidence de France a été marquée par les adieux de l'ambassadrice de France au Sénégal et en Gambie, Christine Fages, qui achève près de trois années de mission. Une cérémonie empreinte d'émotion, mais aussi l'occasion, pour les autorités françaises comme sénégalaises, de réaffirmer leur volonté d'inscrire leur partenariat dans une nouvelle dynamique fondée sur le respect mutuel, la souveraineté et les intérêts partagés.

Les jardins de la Résidence de France ont accueilli diplomates, membres du gouvernement sénégalais, représentants du corps diplomatique, responsables d'organisations internationales, partenaires économiques et membres de la communauté française. Après l'interprétation des hymnes nationaux français et sénégalais par la chorale Anne-Marie Javouhey, Christine Fages est revenue sur les trois années passées à Dakar.

« Voilà trois ans que j'officie à la tête de l'Ambassade de France au Sénégal et en Gambie et il est malheureusement temps pour nous de vous dire au revoir », a déclaré la diplomate, qualifiant cette mission de « l'honneur d'une vie » et évoquant une expérience autant humaine que diplomatique. Dans son intervention, l'ambassadrice a dressé le constat d'un monde confronté à des crises multiples exigeant davantage de coopération internationale. Elle est revenue sur les priorités défendues par la France sur les grandes questions internationales, notamment la guerre en Ukraine, les tensions au Proche-Orient, le commerce mondial et l'intelligence artificielle. Elle a également insisté sur la volonté de Paris de renouveler sa relation avec le continent africain, rappelant les conclusions du sommet Africa Forward, organisé récemment à Nairobi avec le Kenya. Selon elle, l'Afrique occupe désormais une place centrale dans les grands équilibres démographiques, économiques et stratégiques du XXIe siècle.

Christine Fages a résumé son action autour de trois convictions. La première concerne la solidité des relations franco-sénégalaises, qu'elle estime avant tout fondées sur les liens humains. Elle a rappelé que près de 17 800 étudiants sénégalais poursuivent actuellement leurs études en France et que 25 000 à 30 000 visas sont délivrés chaque année à des ressortissants sénégalais. Elle a également salué le rôle de la diaspora sénégalaise ainsi que les initiatives telles que Choose Africa, destinées à soutenir l'entrepreneuriat.

Sa deuxième conviction porte sur la souveraineté économique du Sénégal. L'ambassadrice a réaffirmé la volonté de la France d'accompagner les ambitions de la Vision Sénégal 2050. Elle a indiqué que plus d'une centaine de projets de coopération sont actuellement en cours, pour un montant dépassant 3,5 milliards d'euros. Les échanges commerciaux entre les deux pays atteignent désormais 1,2 milliard d'euros, tandis que les quelque 370 entreprises françaises implantées au Sénégal emploient plus de 35 000 personnes et participent à la formation professionnelle ainsi qu'au transfert de compétences.

La jeunesse a constitué le troisième axe de son discours. Christine Fages a rappelé avoir multiplié les rencontres avec les jeunes, dans les écoles, universités, centres culturels, salles de cinéma, stades ou encore arènes de lutte. Elle a particulièrement insisté sur les Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, dont la France est l'un des principaux partenaires. À travers l'Alliance Dioko, lancée dans le prolongement des Jeux de Paris 2024, plus de 100 millions d'euros ont été mobilisés, dont plus de 85 millions consacrés directement à la préparation de l'événement. « La France est le premier partenaire, le premier supporter et le premier coéquipier du Sénégal », a-t-elle déclaré.

Représentant le gouvernement sénégalais, le ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Me Moussa Sarr, a transmis les félicitations du président Bassirou Diomaye Faye, du Premier ministre et du peuple sénégalais à l'occasion de la fête nationale française. Selon lui, le 14 Juillet demeure porteur des idéaux universels de liberté, d'égalité et de fraternité. Mais le ministre a surtout insisté sur l'évolution des relations entre Dakar et Paris. « Une nouvelle étape s'ouvre », a-t-il déclaré, soulignant que la coopération entre les deux États repose désormais sur le respect mutuel, la souveraineté, la confiance et l'égalité entre partenaires. Cette nouvelle orientation concerne notamment l'éducation, la santé, les infrastructures, la recherche scientifique, l'agriculture, l'énergie, les transports et la formation professionnelle.

Mémoire et JOJ au cœur des échanges

Le ministre a salué l'appui de la France à l'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse, notamment dans les domaines de la sécurité, du protocole et des secours. Il a également mis en avant les avancées enregistrées sur les questions mémorielles, évoquant les discussions engagées sur l'accès aux archives, la déclassification de certains documents historiques, la formation d'archivistes sénégalais et français ainsi que l'accompagnement d'experts français sur le site mémoriel de Thiaroye. Pour le gouvernement, ces initiatives témoignent d'une volonté commune d'aborder les questions historiques avec sérénité tout en consolidant un partenariat tourné vers l'avenir.

Au-delà du caractère protocolaire de la réception, cette célébration du 14 Juillet restera celle des adieux de Christine Fages. Son départ intervient dans un contexte de redéfinition des relations entre la France et plusieurs pays africains. Durant son mandat, la diplomate aura accompagné cette phase de transition en multipliant les échanges avec les autorités sénégalaises, les milieux économiques, les universités, les acteurs culturels et la jeunesse. Son départ ouvre désormais une nouvelle séquence diplomatique, alors que Paris et Dakar affichent leur volonté de bâtir une coopération davantage fondée sur le respect de la souveraineté, l'équilibre des intérêts et des partenariats mutuellement bénéfiques.

Fatou Ba