Babacar Mbengue lance son mouvement 

Le maire de Hann-Bel Air, Babacar Mbengue, a officiellement lancé, hier, son mouvement politique baptisé « Diiso Ànd Liggeey (Dal) – Les Bâtisseurs ». À travers cette nouvelle plateforme, l'ancien responsable de Taxawu Sénégal affirme vouloir proposer une nouvelle offre politique fondée sur l'action, le rassemblement et la territorialisation des politiques publiques. Devant ses partisans, Babacar Mbengue a présenté DAL comme « un mouvement de bâtisseurs » plutôt qu'une simple structure politique supplémentaire.

« Avec Dal, nous n'ouvrons pas seulement une nouvelle page ; nous posons des fondations solides pour transformer la vision en actes et l'espoir en résultats », a-t-il déclaré. Le lancement de ce mouvement intervient près d'un an après son départ de Taxawu Sénégal. Revenant sur cette décision, l'édile de Hann-Bel Air a expliqué avoir quitté la formation de Khalifa Sall en septembre 2025, après plus de dix années de militantisme.

« Il ne s'agissait pas de renier mes origines politiques, mais d'explorer de nouveaux horizons, d'ouvrir de nouvelles perspectives et de changer de cap », a-t-il justifié. Babacar Mbengue présente Dal comme un espace ouvert aux Sénégalais de toutes sensibilités politiques. « Nous tendons la main à tous les Sénégalais épris de paix, de justice et soucieux de l'avenir de notre pays, qu'ils soient de gauche, de droite ou du centre », a-t-il lancé, estimant que son mouvement entend rassembler « ceux qui aiment bâtir » plutôt que diviser.

...Selon lui, le projet politique de DAL repose notamment sur une territorialisation plus poussée des politiques publiques, un approfondissement de la décentralisation, la promotion de la gouvernance démocratique, la lutte contre la pauvreté ainsi que la défense des droits humains, des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Le mouvement place également parmi ses priorités l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base, notamment la santé, l'éducation, l'eau potable et l'électricité, avec une attention particulière accordée aux zones rurales.

Le président de Dal a annoncé qu'un comité d'experts travaille actuellement à l'élaboration d'un programme qu'il qualifie d'« ambitieux, mais réaliste ». Ce document, a-t-il précisé, sera présenté aux Sénégalais « au moment opportun ». Babacar Mbengue a également élargi son propos aux défis auxquels le Sénégal est confronté. Il a évoqué la dégradation de la situation sécuritaire dans la sous-région, les effets du changement climatique, les bouleversements liés à l'intelligence artificielle, les tensions géoéconomiques, l'érosion de la biodiversité ainsi que les défis démocratiques et les fractures sociales. Face à ces enjeux, il a appelé à privilégier l'intérêt national. « Le Sénégal n'est pas seulement un territoire ; c'est un peuple, une identité, une histoire et une volonté commune. Chacun doit assumer sa part de responsabilité afin de préserver la paix, l'unité nationale et construire un avenir meilleur », a-t-il déclaré.