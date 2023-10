C’est ce dimanche 8 octobre au monument de la Renaissance africaine qu’a eu lieu la traditionnelle randonnée pédestre de l’Amicale des anciens enfants de troupe du Prytanée militaire de Saint-Louis. Une randonnée qui a eu, cette année 2023, la particularité de coïncider avec le centenaire de l’école. Elle a réuni près de 3 000 personnes.

Pour une méga randonnée, selon les termes de la publicité parue dans les médias, l’édition de la traditionnelle randonnée pédestre annuelle de l’Amicale des anciens enfants de troupe dédiée cette année au centenaire du Prytanée militaire de Saint-Louis en était vraiment une.

Elle a, en effet, réuni une foule immense.

Avec pour thème ‘’100 ans d’excellence et d’intégration africaine’’, qui est également celui du centenaire, ce sont d’anciens enfants de troupe, toutes générations confondues (promotions 1950, 1960, 1970 1980, 1990 et 2000, etc.) du Sénégal comme de l’étranger, des militaires de tous grades, les membres du comité de la randonnée pédestre de Dakar, les représentants des entreprises sponsors de l’évènement et des sportifs qui ont pris d’assaut, dès 7 h 30, l’esplanade du monument de la Renaissance africaine.

Une randonnée où a régné une grande ambiance assurée par la musique de la clique du Prytanée militaire pendant une bonne partie du parcours et les moniteurs de l’Asfa. Partis du monument, en passant par la corniche, pour déboucher au siège de l’architecte Atepa, avant de rejoindre la route de Ouakam, les randonneurs sont finalement retournés au point de départ. Soit 8 km de marche avec un parcours plus court pour les enfants.

Prenant la parole, le président de l’Amicale des anciens enfants de troupe, Saliou Momar Dieng, a fait savoir qu’en marchant dans le cadre de ce centenaire, la grande famille des anciens du Prytanée ‘’honore la mémoire des camarades disparus’’, mais aussi ‘’un siècle d'histoire riche et fructueuse de la prestigieuse institution’’ qu’est le Prytanée militaire qui ‘’poursuit sa marche vers un avenir toujours empreint d'excellence et d’une volonté inébranlable d'intégration africaine, fidèle à l'héritage légué par les prédécesseurs’’.

Pour le président Dieng, l’amicale a cette année ‘’le privilège de recevoir les grands anciens de l'Amicale des anciens enfants de troupe, ceux-là qui ont porté haut les couleurs de l’association depuis ses débuts’’, ajoutant que leur présence parmi les plus jeunes ‘’est un témoignage de l'attachement indéfectible’’ que les traditions de l’école portent ‘’au droit d’aînesse, socle du Prytanée et de notre amicale’’. Ce d’autant plus qu’il ‘’un des éléments essentiels qui y cimente’’ les rapports.

Étaient présents beaucoup d’officiers généraux, notamment le chef d’État-major général des armées, le général Mbaye Cissé, le général Joseph Mamadou Diop, l’amiral Oumar Wade, chef d’État-major particulier du chef de l’État, l’inspecteur général Ousmane Sy, tous anciens de l’école ainsi que le général Babacar Gaye.

À noter que le nouveau commandant du Prytanée militaire, le colonel Mbengue, et son prédécesseur, le colonel Sarr qu’il a remplacé en août, tous deux également anciens de l’école, ont pris part à la randonnée. Beaucoup d’officiers de l’armée, de la gendarmerie, de la police, des douanes étaient également présents.