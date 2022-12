Hier, lors du conseil des ministres qui s’est tenu exceptionnellement un jeudi, le Chef de l’Etat a abordé la question de la gestion des finances publiques, en référence au dernier rapport de la Cour des Comptes. Selon le communiqué qui a sanctionné la rencontre hebdomadaire, ‘’à la suite de la publication du rapport de la Cour des Comptes sur l’audit de la gestion du Fonds de Riposte et de Solidarité contre les effets de la COVID 19 (FONDS FORCE COVID-19), le Chef de l’Etat a demandé au Premier Ministre d’examiner avec attention les informations publiées, les recommandations formulées et de prendre sans délais les mesures adéquates afin d’éclairer l’opinion sur les éléments contenus dans ledit rapport en vue des suites à donner’’.

En effet, selon la même source, devant ses ministres, il ‘’a réitéré son attachement à la transparence, à la promotion de la bonne gouvernance et à la reddition des comptes, érigés en piliers dans le Plan Sénégal Emergent’’. Ainsi, il a indiqué au Premier Ministre, ‘’l’urgence d’accentuer la mise en œuvre de la Stratégie nationale de Lutte contre le Blanchiment des capitaux et le Financement du Terrorisme, afin de sortir le Sénégal de la liste des pays tiers à haut risque en la matière selon une publication récente’’.

''Maîtrise stratégique du financement des collectivités territoriales’’

L’autre grande question abordée en conseil des ministres a été ‘’la maîtrise stratégique du financement des collectivités territoriales’’. A cet effet, indique-t-on, le Président de la République a félicité le Ministre des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des Territoires, les présidents de conseil départemental, les maires et les partenaires de l’Etat pour le succès de l’organisation de cette deuxième édition de la Journée nationale de la décentralisation (JND). Ensuite, il ‘’a rappelé l’importance des fonds publics directement affectés aux collectivités territoriales dans le cadre des Fonds de Dotation de la Décentralisation et Fonds d’Equipement des Collectivités territoriales qui sont passés de 31 milliards en 2013 à près de 65 milliards en 2022, compte non tenu de la contribution économique locale (CEL), les projets exécutés et les ressources allouées par l’Etat dans le cadre des programmes de développement territorial (PUDC, PUMA, PACASEN, PROMOVILLES, PNDL…)’’.

Ainsi, le Chef de l’Etat veut qu’il soit procédé, avant fin janvier 2022, l’évaluation de la CEL (Contribution économique locale). Il demande aussi un rapport sur les perspectives de réforme des mécanismes et instruments de financement des Collectivités territoriales. De ce fait, on apprend que le Président Macky Sall recevra prochainement les nouveaux présidents et membres des bureaux des associations des maires, des départements du Sénégal et de l’Union des associations d’élus territoriaux.