Le trafic routier sur le corridor Bamako – Dakar a été suspendu, mardi, après les échauffourées survenues dimanche dernier, entre des populations sénégalaises et des conducteurs de camion maliens à Kaolack. Ces échauffourées, on le sait, ont fait suite au tragique accident de la circulation survenu une semaine plus tôt à Kaolack entre un taxi de la localité et un gros-porteur malien.