Reforestation en Casamance

L’Inspection régionale des eaux et forêts (Iref) de Ziguinchor prévoit de reboiser dans la région plus d’un million de plants pour régénérer les massifs forestiers casamançais, dont une bonne partie est perdue du fait de l’exploitation clandestine abusive. Selon le chef du service, le lieutenant-colonel Ismaïla Niang, cette activité entre dans le cadre de la campagne nationale de reboisement. ‘’Nous avons produit plus d’un million de plants.

Et nous devons faire plus de 200 ha de reboisement massif et plus de 30 ha de reboisement linéaire’’, a déclaré l’Iref de Ziguinchor hier, lors d’une campagne de reboisement initiée à Bissine, dans la commune d’Adéane, département de Ziguinchor, rapporte l’Agence de presse sénégalaise. De l’avis de M. Niang, il est enregistré dans cette partie sud du pays une forte ‘’dégradation de l’environnement liée à la main de l’homme avec la coupe abusive du bois, avec l’urbanisation galopante et avec les effets du changement climatique’’. À travers cette campagne à Bissine qui est une zone de réinstallation, les autorités comptent appuyer les populations de retour.

...Dans la même logique, l’Inspection régionale des eaux et forêts de Ziguinchor a installé une pépinière dans ledit village, pour permettre aux populations réinstallées d’avoir une disponibilité en plants et une facilité à mener localement des activités de reboisement. Le chef de service de préciser : ‘’Cette pépinière a été prise en charge dans le cadre du reboisement compensatoire initié en partenariat avec la Société nationale d’électricité du Sénégal (Senelec)’’, rapporte le portail. Selon l’Iref, qui a également procédé à la distribution de plants forestiers lors de cette journée de reboisement, ‘’les mêmes opérations de reboisement se font dans le département de Bignona pour appuyer les populations à revégétaliser l’environnement.

C’est une forme d’activité initiée pour permettre à la population locale de s’approprier ces ressources forestières’’, selon les propos du lieutenant-colonel Ismaïla Niang rapportés par l’APS, qui a précisé que ‘’75 % des ménages ruraux de la région tirent des revenus à partir des produits forestiers non ligneux. D’où l’importance de renforcer ces produits fruitiers non ligneux en accompagnant ces populations à les planter’’.