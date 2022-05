Une polémique s’est installée, suite au refus de l’international sénégalais Idrissa Gana Guèye de jouer un match de promotion de la cause LGBTQ+. Elle enfle et des Sénégalais ont pensé qu’il est opportun de soutenir le joueur du Paris Saint-Germain. Sur Twitter, il y a eu plusieurs réactions et surtout des réponses au twitte de la candidate malheureuse à la dernière Présidentielle française, Valérie Pécresse. Dans un communiqué, Y en a marre aussi soutient Gana.

"Le mouvement Y en a marre apporte son soutien sans réserve à notre compatriote et dénonce avec vigueur cette diabolisation dont il est victime, depuis samedi’’, lit-on dans une note du mouvement contestataire. Aliou Sané et ses amis y vont sans détour pour soutenir Gana. Ils ne s'arrêtent pas d'ailleurs là et invitent l'État du Sénégal à monter au créneau.

"Y en a marre engage également les autorités sénégalaises, en l’occurrence le ministère des Sports et la Fédération sénégalaise de football, à apporter un soutien officiel à Gana dans ces moments difficiles", invite-t-il. En marge d’une manifestation hier, Matar Bâ s’est prononcée sur la situation. ‘’Gana a le soutien de tous les Sénégalais’’, a-t-il dit.

Dans un communiqué, le mouvement est revenu aussi sur les faits. "Suite à un prétendu refus de prendre part au match que son club, le PSG, a joué samedi dernier contre Montpellier, notre compatriote Idrissa Gana Guèye fait l’objet d’attaques des plus virulentes d’une certaine presse, de personnalités politiques françaises, d’associations et militants de la cause LGBTQ+’’.

Y en a marre fustige, par ailleurs, cette "forte tendance à vouloir faire du sport un instrument politique visant à imposer une certaine vision du monde", avant de rappeler l'appartenance confessionnelle du joueur qui l'oblige à adopter une certaine conduite. "Gana Guèye, s’il s’avère qu’il s'est abstenu de prendre part à cette journée de promotion de la cause LGBTQ+, est resté en phase avec ses propres croyances, us et coutumes, et donc bénéficie du soutien total de son peuple", précise le mouvement.

Selon cette missive de Y en a marre, "beaucoup de sportifs sont sanctionnés pour avoir manifesté un soutien au peuple palestinien persécuté". Aussi, d'après toujours Y en a marre", dans presque tous les stades européens, des joueurs africains subissent tous les week-ends des actes racistes sans qu'il n'y ait de réelles mesures ou sanctions à l'encontre des auteurs".

Ce rappel voudrait surtout dénoncer cette attitude partiale des médias français et autres instances du football, majoritairement défenseurs de la cause LGBTQ+.

Au-delà de Y en a marre, sur la toile notamment, les soutiens à l'endroit de Gana Guèye fusent de partout. Le Hashtag #jesuisidrissaganagueye a été lancé et était dans les tendances Sénégal hier sur Twitter avec 3 708 twittes, à 23 h 35. "Tu es une fierté pour tout un peuple. Le peuple est content, on a signé un contrat pour jouer au foot, pas pour faire la promo de quoi que ce soit", martèle par exemple Boubacar Diallo, alias ‘’DJ Boubs’’ sur sa page Facebook. ‘’Au nom de la liberté, ils interdisent aux femmes musulmanes de porter un burkini ou un foulard. Au nom de cette même liberté, ils veulent faire sanctionner Gana Guèye qui ne souhaite pas porter un maillot LGBT+. Liberté ou terreur ? Plutôt effroyable bêtise’’, écrit le président d’ACT, Abdoul Mbaye. Il répond ainsi, sans nul doute, à la candidate malheureuse de la dernière Présidentielle française, Valérie Pécresse.

Cette dernière a, en effet, écrit sur Twitter : ‘’Les joueurs d’un club de football, et ceux du PSG en particulier, sont des figures d’identification pour nos jeunes. Ils ont un devoir d’exemplarité. Un refus d’Idrissa Gana Guèye de s’associer à la lutte contre l’homophobie ne pourrait rester sans sanction !’’ Et quelques heures après, elle a fait un autre post pour fustiger l’autorisation donnée par la ville de Grenoble d’autoriser les Burkinis. ‘’Je l’ai interdit dans les piscines des îles de loisirs régionales. Et je l’assume. A Grenoble, le maire prend la décision inverse. L’État doit maintenant choisir, cesser d’esquiver et dire quel doit être le droit sur tout le territoire’’.

Pour rappel, à pareil moment, la saison dernière déjà, Gana Guèye avait utilisé la même posture en refusant d'arborer les couleurs LGBTQ+. Cette année, le Sénégalais a voulu rester constant, logique dans sa démarche. Il a le soutien d’anciens internationaux comme Diomansy Kamara.