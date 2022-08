Les responsables de l’intercoalition Yaw-Wallu ont décidé de donner la réplique à la tête de liste nationale de Benno Bokk Yaakaar (BBY) Aminata Touré qui, avant-hier, a annoncé que BBY est sortie majoritaire à l’issue de ce scrutin du 31 juillet 2022. Selon les leaders de l’intercoalition, cette sortie de l’ancienne Première ministre n’est que de la pure manipulation, dans la mesure où les résultats provisoires assurent 55 députés à l’intercoalition Yaw-Wallu, sur les 112 députés que compte la liste départementale.

C’est la réponse du berger à la bergère. Avant-hier au siège de l’Alliance pour la République, parti au pouvoir, s’est tenu un point de presse au cours duquel la tête de liste de la majorité présidentielle a annoncé leur victoire, avec près de 30 départements remportés. Ce qui, aux yeux de l’ancienne Première ministre, accorde, de facto, la majorité à la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) grand vainqueur des Législatives de 2022.

Moins de 24 heures après, c’est au tour de l’intercoalition Yewwi Askan Wi-Wallu Sénégal de s’adonner au même exercice, en revendiquant la victoire.

‘’L’intercoalition est une réponse politique et est une attitude d’hommes politiques responsables. Cela a surpris les gens du pouvoir et ce fut une agréable surprise. Nous avons tiré les leçons de 2012, 2017 et 2019. L’intercoalition est une réponse à l’aspiration du peuple. Notre démocratie s’est émancipée de nombreuses contraintes. C’est en éliminant surement ces contraintes qu’on peut célébrer la victoire de l’intercoalition lors de ce scrutin’’, s’est exclamé hier Khalifa Sall, Président de la Conférence des leaders de Yaw lors d’une conférence de presse.

Poursuivant son propos, l’ancien maire de Dakar n’hésite pas à égratigner lesresponsables de BBY accusés de vouloir confisquer la victoire de l’opposition. ‘’Ce qui est indéniable, cette élection, nous l’avons gagnée. Nous ne disons pas des contre-vérités et nous n’inventons pas de PV. Nous travaillons sur la base de preuves et c’est sur des PV normaux qu’on s’appuie. On n’acceptera pas que quelqu’un vienne contester notre victoire. Elle ne fait aucun doute’’, a déclaré l’ancien ministre socialiste.

De son côté, le mandataire national de Yaw, Déthié Fall, n’a pas hésité à envoyer une volée de bois vert à l’ancienne présidente du Cese accusée de faire de la manipulation en annonçant de faux résultats. ‘’On ne peut plus confisquer la victoire de quelqu’un au Sénégal. Cette situation peut plonger le pays dans le chaos. Aminata Touré a parlé de victoire de Benno sur 30 départements sur les 46, en oubliant d’y inclure les huit circonscriptions de la diaspora : ce qui fait qu’on doit se retrouver avec 54 circonscriptions en jeu. Pis, elle a cité Tivaouane, Goudomp et l’Afrique du Nord comme des départements remportés par BBY, alors que les PV sont venus la contredire’’, déclare le président du Parti républicain pour le progrès/Disso Akk Askan Wi, avant de lister des départements remportés par l’intercoalition et le nombre de députés attribués à chacun d’entre eux.

‘’L’intercoalition s’est imposée dans les départements suivants : Dakar (7 députés) ; Rufisque (2) ; Pikine (5) ; Keur Massar (2) ; Guédiawaye (2) ; Thiès (4) ; Tivaouane (2), Bignona (2) ; Ziguinchor (2), Kébémer (2) ; Oussouye (1) ; Bambey (2) ; Mbacké (5) ; Saint-Louis (2), Sédhiou (2) ; Goudomp (2) ; Saraya (1) ; Europe du Sud (3) Europe de l’Ouest, centrale et du Nord (3) ; Amérique et Océanie (1) ; Asie Moyen-Orient (1) ; Afrique du Nord (1) ; Afrique australe (1). Au regard des résultats provisoires, sur les 112 députés que compte la liste départementale, 55 députés, au moment où je vous parle, reviennent à Yaw-Wallu. Parmi les départements précités, on a les départements les plus peuplés du Sénégal totalisant 55 % du fichier électoral. Donc, le succès de Benno ne repose que sur 45 % du corps électoral. En outre, la liste proportionnelle doit nous rapporter 28 députés pour l’intercoalition. Donc, ça fait une majorité de 83 députés’’, affirme-t-il.

Déthié Fall : ‘’Les Sénégalais ont décidé d’une cohabitation à l’Assemblée nationale’’

Selon l’ancien vice-président de Rewmi, ces résultats n’offrent aucune issue possible au chef de l’État Macky Sall désormais contraint à une cohabitation politique. ‘’Yaw et Wallu ont la majorité à l’Assemblée nationale. Les Sénégalais ont renvoyé BBY dans l’opposition parlementaire. Donc, le président de l’Assemblée nationale doit sortir des rangs de l’intercoalition. Les Sénégalais ont décidé d’une cohabitation à l’Assemblée nationale. Il faut que Macky Sall le sache pour que la paix règne dans ce pays. Il faut qu’il respecte le choix des Sénégalais et qu’il n’essaie pas de changer les résultats dans les préfectures et dans les tribunaux’’, soutient le responsable de Yaw.