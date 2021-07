L'excellence a été célébrée, hier au Théâtre national Daniel Sorano. Les lauréates des prix Miss en Mathématiques et Sciences ont été célébrées devant les acteurs de l'Éducation nationale. Zeinab Diène Samb est la nouvelle miss Mathématiques ; Isseu Binta Seck la miss Sciences. La première nommée qui a reçu des enveloppes allant de 200 000 FCFA à 500 000 FCFA, des ordinateurs, tablettes et des kits scolaires. Elle va poursuivre ses études au groupe scolaire Racine School. Isseu Bineta Seck, miss Sciences, est élève en classe de Seconde SA au lycée scientifique d’excellence de Diourbel. Elle a reçu les mêmes avantages que sa camarade. Elle compte rester sur cette lancée.

La première dauphine de la miss Mathématiques est Ndèye Bousso Syll de Keur Badiéne Maï. Seynabou Diakité, du groupe scolaire Saint-Pierre, est la première dauphine de la miss Sciences. Asta Seck, de l’établissement privé Charlemagne, est la deuxième dauphine de la miss Mathématiques ; Sarata Diop, du cours privé Amadou Sow Ndiaye, deuxième dauphine de la miss Sciences.

Le ministre de l'Éducation nationale Mamadou Talla a insisté sur la tradition de magnifier les filles qui se distinguent dans ces disciplines, en intégrant des valeurs fondamentales et des idéaux tels que le travail bien fait, la persévérance, le mérite, en un mot l’excellence. Il a demandé aux élèves à maintenir le cap et persévérer dans les filières scientifiques. A cet effet, il a annoncé la création prochaine des lycées d’intégration nationale pour l’équité et la qualité (Lineq) à Kaffrine, Sédhiou et Matam. Et pour bientôt, l'élaboration d’un document de stratégique national pour les Sciences.

En outre, le ministre invite tous les acteurs du système éducatif et particulièrement les spécialistes des questions liées au curiccula à amorcer une vaste réflexion aux fins de procéder aux adaptations nécessaires, en vue de prendre en charge les dimensions des métiers du pétrole et du gaz dans les enseignements-apprentissages.

Aida Diene