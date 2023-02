Le Bureau Erasmus Sénégal, en partenariat avec la Délégation de l’Union européenne à Dakar, a organisé une journée d’information sur les programmes Erasmus+. Ils vont permettre aux étudiants et au corps professoral de voyager et de renforcer leurs capacités.

En partenariat avec la Délégation de l’Union européenne à Dakar, le Bureau Erasmus Sénégal a tenu une journée d'informations sur les programmes Erasmus+. L’objectif de cette importante activité est de fournir des informations et des conseils aux demandeurs et aux bénéficiaires potentiels dudit programme. Lors des discussions, l'ambassadeur de l'Union européenne, Jean-Marc Pisani, a souligné que ce nouveau programme Erasmus+ vise à soutenir financièrement une large gamme d’actions et d’activités dans les domaines de l’enseignement, de la formation, de la jeunesse et du sport pour la période 2021-2027.

"Le programme Erasmus+ vise à donner aux étudiants, aux stagiaires, au personnel et, d'une manière générale, aux jeunes de moins de 30 ans avec ou sans diplômes, la possibilité de séjourner à l’étranger pour renforcer leurs compétences et accroître leur employabilité’’, a-t-il fait valoir.

Mieux, dit-il, Erasmus+ comporte également une importante dimension internationale, notamment dans le domaine de l'enseignement supérieur. Ainsi, il déclare qu'Erasmus+ va décaisser 800 millions d’euros pour aider les étudiants, mais aussi la recherche.

Ayant pris part à la rencontre, le vice-recteur de l’université Cheikh Anta Diop, Mame Samba Mbaye, a indiqué que ce pertinent programme permet aux étudiants sénégalais d’être plus informés sur les avantages. "Avec plus de 90 000 étudiants, 1 500 enseignants, 1 500 personnels administratifs, l’université de Dakar a besoin de ce genre de partenariat, dans le but d’aider les étudiants de se faire former ailleurs pour une insertion dans le tissu économique’’, souligne-t-il.

En plus de la formation des étudiants, déclare Mame Samba Mbaye, le personnel enseignant et de recherche a besoin aussi d’un renforcement de capacités, avec des voyages d’études. Dans le même ordre d’idées, le Pr. Moustapha Sall, par ailleurs point focal dudit programme, indique qu’Erasmus+ est ouvert à tous les étudiants, établissements et professeurs.

En effet, explique-t-il, il permet aux étudiants d’aller acquérir des crédits qui sont capitalisables dans leurs formations d'ici. Ainsi, poursuit-il, les enseignants-chercheurs peuvent également en bénéficier avec des voyages d’études et de recherche.

Pour être admissible, le recteur souligne que l’étudiant doit avant tout être dans un établissement reconnu par le Cames et l’Anaqsup.

Cependant, déclare-t-il, les enseignants-chercheurs peuvent postuler à n’importe quelle discipline. De même, soutient-il, les étudiants aussi peuvent postuler dans toutes les disciplines.

Ainsi, l'ambassadeur de l'Union européenne a rappelé que ce programme, depuis sa création, a permis à plus 10 millions de jeunes à travers l'Europe de pouvoir voyager, échanger et apprendre avec d'autres jeunes et d'autres universités européennes.

