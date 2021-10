L’Etat du Sénégal souhaite davantage outillés ses services financiers décentralisés. Il a, à cet effet, par le biais de son ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire, lancé un programme de formation à l’endroit de ces SFD pour mieux les soutenir dans leurs activités.

Le ministre de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire a, à travers le Fonds d’Impulsion de la Microfinance, décidé de soutenir les acteurs du secteur. Zahra Iyane Thiam Diop a, à cet effet, procédé au lancement hier des sessions de formation à l’intention des dirigeants des Services financiers décentralisés (SFD). Ce projet, informe-t-on, vise 150 dirigeants et 40 SFD qui pourront bénéficier de ces formations, d’ici la fin de l’année 2021.

Les bénéficiaires seront formés dans sept modules qui tournent entre autres autour de l’analyse des performances d’un SFD, la gouvernance des SFD, la gestion de la performance sociale et la protection des clients ; le processus de prise de décision dans un SFD la formation de formateurs en éducation financière… A terme, l’objectif est de créer un écosystème adapté, d’une part, aux réalités des bénéficiaires, d’autre part, à l’évolution du monde. Zahra Iyane Thiam Diop estime ainsi que les principaux acteurs des microfinances devront ‘’s’inscrire dans l’amélioration de l’accès au crédit pour les micros, les petites et moyennes entreprises, mais également développer des modèles innovants, vecteurs de services financiers inclusifs, en particulier pour les jeunes, les femmes et les populations en milieu rural’’. Seulement, selon Mme Diop, il a été constaté que plusieurs SFD éprouvent des difficultés liées, entre autres, à l’insuffisance d’outils de pilotage nécessaires à une gouvernance stratégique et opérationnelle, mais également à la dégradation de la qualité du portefeuille de crédit, due à la défaillance des systèmes de recouvrement.

En effet, explique-t-elle, la problématique du recouvrement dans les institutions de microfinance, liée le plus souvent à la qualité des produits de prêts, aux procédures d’octroi de crédit ou à un comportement purement volontaire, ou non, du client, demeure, à l’heure actuelle, l’un des défis les plus préoccupants notés dans le fonctionnement des SFD au Sénégal. Il est donc plus que jamais nécessaire, aux yeux du ministre, d’amorcer une réflexion consistant à renforcer les capacités managériales des dirigeants de ces services, afin que la qualité des produits de prêts puisse influer positivement sur le recouvrement, au grand bénéfice des clients et des institutions de microfinance. ’’Il faut dire que la résolution de la problématique du recouvrement profite à la fois au client, qui pourra bénéficier d’un autre prêt, et aux SFD, qui verront leurs portefeuilles de crédit plus stables’’, rappelle le ministre de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire.

Elle estime, par conséquent, que le renforcement de capacités apparait comme une réponse efficace qui permettra de mettre à profit les compétences des bénéficiaires, de valoriser leurs connaissances mais également de créer un cadre d’échanges où jailliront des solutions pratiques, afin de conforter le rôle majeur que joue la microfinance dans l’inclusion financière et sociale des populations vulnérables. ‘’C’est tout le sens de cette série de formation organisée à l’intention des SFD dits isolés, qui sont de véritables vecteurs d’inclusion financière et sociale en particulier dans les zones rurales et péri urbaines’’, fait- elle savoir.

Mme Diop pense d’ailleurs que le renforcement de capacités des services financiers décentralisés permettra de faire évoluer la microfinance afin qu’elle demeure un outil de lutte contre la pauvreté et par la même occasion rendre aux clients vulnérables, marginalisés leur dignité. ‘’Ainsi, j’ai le plaisir de vous annoncer que je procéderai, dans les prochains jours, à la remise de subventions, d’équipements constitués de matériels informatiques et de systèmes d’information de gestion aux SFD de petite taille, afin d’améliorer leurs capacités d’intervention. Aussi, me plait-il de rappeler qu’un programme d’accompagnement pour la digitalisation de vos services sera exécuté, en 2022, par le Fonds d’impulsion de la microfinance, afin d’aider les SFD dits isolés à mieux répondre aux besoins pressants de leur cible, en renforçant leurs capacités d’intervention’’, rassure la ministre.