Quatre cent dix-huit élèves-gradés et 2 903 élèves-gendarmes ont reçu leurs parchemins de fin de formation. Ils viennent garnir les rangs de la gendarmerie.

La cérémonie de sortie de deux promotions de l’École des sous-officiers de la gendarmerie nationale - la 15e promotion des élèves-gradés, baptisée "promotion Maréchal des logis-chef Babacar Dia", et la 55e promotion des élèves-gendarmes, baptisée "promotion Gendarme Ibrahima Tamba" - a eu lieu avant-hier. Elle a été présidée par le ministre des Forces armées (MFA), le général Birame Diop, qui a souligné que l’École des sous-officiers de la gendarmerie nationale, école de référence dans notre sous-région, ne cesse de former et de mettre à la disposition des forces armées sénégalaises des personnels de qualité qui ont toujours fait preuve de compétence.

‘’La fin de formation d’une promotion d’élèves-gradés et d’élèves-gendarmes, selon lui, est toujours un moment de grande satisfaction, car elle ouvre la porte à un renforcement de l’effectif opérationnel au sein de la gendarmerie nationale, donnant une marge de manœuvre supplémentaire au commandement dans l’exécution du service. C'est pourquoi l’État du Sénégal, dans le cadre de sa politique de défense et de sécurité, se donne les moyens, à travers le recrutement de jeunes Sénégalais aux compétences diversifiées, pour mieux faire face aux menaces actuelles et anticiper leurs évolutions futures’’, a souligné le ministre des Forces armées.

Ces deux promotions sont fortes d’un effectif global de 3 321 personnels, dont 418 élèves-gradés et 2 903 élèves-gendarmes. Elles illustrent, à ses yeux, les efforts de l’État du Sénégal pour renforcer les moyens humains des forces de défense et de sécurité, en vue de faire face aux défis sécuritaires multiformes. ‘’Cette volonté politique, dit-il, est traduite en acte par la vision stratégique de Monsieur le Général de division Martin Faye, le haut commandant de la Gendarmerie nationale et directeur de la Justice militaire, qui vise à bâtir une gendarmerie performante et efficace au service de nos concitoyens".

Fidèle à sa devise "S’instruire pour mieux servir", l’École des sous-officiers, renseigne le général Birame Diop, offre aux stagiaires une formation intellectuelle, physique et humaine. Elle leur apprend également à cultiver des valeurs telles que la discipline, la rigueur, la résilience, le sens du devoir et l’esprit de cohésion indispensables à tout militaire de la gendarmerie nationale.

S’adressant aux récipiendaires, il leur a fait comprendre que les connaissances et les savoir-faire acquis durant la formation seront d’un apport décisif pour faire face aux défis de la sécurité publique, dont les plus prégnants sont, entre autres, la menace terroriste, la criminalité transfrontière, la coupe de bois, la cybercriminalité, l’immigration irrégulière, l’insécurité routière, le banditisme armé, la corruption et la délinquance financière.

En outre, cet apport en personnels compétents va permettre à la gendarmerie nationale de ‘’consolider sa montée en puissance, avec le renforcement du maillage du territoire national, la densification de la présence dans les zones lacunaires frontalières, la surveillance des voies de communication et des zones urbaines, périurbaines et rurales en vue de lutter contre l’insécurité routière et la criminalité sous toutes ses formes".

Le général Diop d’exhorter les nouveaux pandores à être les porte-étendards de cette "prestigieuse" école, en contribuant de manière remarquable, chacun là où il sera appelé à servir, au rayonnement des forces armées en général et de la gendarmerie nationale en particulier.

"Nul doute que la qualité de la formation dispensée vous permettra d’aborder avec sérénité et enthousiasme le service auquel vous êtes appelés, au plus grand bénéfice des populations. En toutes circonstances, armez-vous d’éthique et de déontologie. Soyez soucieux de la sécurité de vos concitoyens. Il faudra, à cet effet, intégrer que la protection des personnes et de leurs biens ne va pas avec les violations de leurs droits. Vous devez vous garder de tout comportement déviant et vous conformer aux règles de discipline générale qui sont le socle de cette prestigieuse institution’’, leur a-t-il lancé comme viatique.

CHEIKH THIAM