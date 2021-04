Transféré de Rennes à Chelsea l’été dernier, le gardien Edouard Mendy (29 ans, 27 matchs en Premier League cette saison) est revenu pour L’Equipe sur la démission de son ancien entraîneur Julien Stéphan en Bretagne, début mars. L’international sénégalais n’est pas étonné par la décision d’un coach qu’il appréciait.

"Si j’ai été surpris par son départ ? Oui, car je pense qu’il avait encore de belles choses à faire, il y avait encore moyen d’inverser la situation, comme il l’a déjà fait maintes fois. Et non, d’un autre côté, car il a toujours mis l’institution au-dessus avant tout et si, dans sa réflexion, il sentait que l’équipe avait besoin de ce sacrifice pour repartir, il le ferait tous les jours.

Partir comme ça, c’est extrêmement rare, mais quand on connaît l’homme et l’amour qu’il a pour le club, ce n’est pas surprenant", raconte le portier des Blues. Un sacrifice salvateur pour le Stade Rennais, puisque le changement d’entraîneur a relancé la machine. Le successeur de Stéphan, Bruno Genesio, affiche un bilan de 5 victoires, 1 nul et 1 défaite depuis son arrivée à la tête d’une équipe qui restait sur huit matchs sans victoire avant sa nomination.