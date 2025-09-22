Rentrée scolaire

Le ministère de l'Éducation nationale a rendu public hier le projet de décret relatif aux trimestres, à la durée des congés et vacances dans les écoles, établissements et daara pour l'année scolaire 2025/2026. Pour l'année scolaire 2025/2026, selon un communiqué, l'ouverture des classes est fixée au lundi 6 octobre 2025 à 8 heures, et la fermeture est prévue au vendredi 31 juillet 2026 à 18 heures.

Ce qui correspond à un temps scolaire estimé à 1 240 heures. Alors que le personnel enseignant et administratif est appelé le 6 octobre à 8 heures, les élèves débuteront le mercredi 10 à la même heure. Ce nombre d'heures, explique le document, tient compte de la semaine de travail allant du lundi au samedi, selon les ordres d'enseignement. En outre, le premier trimestre va durer du lundi 6 octobre 2025 à 8 heures au mardi 23 décembre 2025 à 18 heures, le deuxième trimestre du lundi 5 janvier 2026 à 8 heures au samedi 28 mars 2026 à 12 heures. Quant au troisième trimestre, ce sera du lundi 13 avril 2026 à 8 heures au vendredi 31 juillet 2026 à 18 heures. Pour les vacances du premier trimestre, c'est prévu du mardi 23 décembre 2025 à 18 heures au lundi 5 janvier 2026 à 8 heures, pour celles du 2e trimestre, du samedi 28 mars 2026 à 12 heures au lundi 13 avril 2026 à 8 heures.

Pour les grandes vacances, concernant le personnel administratif et enseignant, ce sera du vendredi 31 juillet 2026 à 18 heures au lundi 5 octobre 2026 à 8 heures. Pour les élèves, c'est prévu du vendredi 31 juillet 2026 à 18 heures au mercredi 7 octobre 2026 à 8 heures. La répartition des congés et vacances scolaires dans les établissements de formation professionnelle, selon le décret présidentiel, est fixée par arrêté du ministre compétent.