Un Comité Régional de Développement (CRD) s’est tenu ce mercredi 1er septembre 2025 à la gouvernance de Thiès, sous la présidence de M. Georges Faye, adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives. Cette rencontre a réuni les autorités administratives, éducatives et techniques afin de faire le point sur les préparatifs de la rentrée scolaire 2025-2026.

Hier, l’adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives, Georges Faye, a rappelé que des mesures d’urgence sont en cours pour remettre les infrastructures en état avant la rentrée. « Le travail de nettoyage est déjà entamé avec la SONAGED, et il se poursuivra dans l’ensemble des établissements scolaires du périmètre régional », a-t-il déclaré.

Il a également insisté sur la nécessité de mettre en œuvre les directives issues du dernier Conseil interministériel sur la rentrée scolaire, ainsi que la récente note ministérielle relative à l’usage du téléphone portable à l’école. « L’Inspection d’académie (IA) et les Inspections de l’éducation et de la formation (IEF) mèneront un travail de vulgarisation pour expliciter le contenu de cette note », a-t-il précisé.

La question de l’état civil des élèves

Le CRD a aussi abordé la problématique récurrente de l’état civil des enfants. M. Faye a rappelé que l’absence de documents officiels constitue un frein à la scolarisation : « L’enfant a le droit d’avoir un état civil. Nous appelons les parents à déclarer leurs enfants dès la naissance afin d’éviter des préjudices futurs. »

Il a souligné que l’État du Sénégal poursuit ses efforts à travers l’organisation régulière d’audiences foraines. Dans le département de Mbour, a-t-il déploré, plus de 46 000 enfants ne disposent toujours pas d’état civil.

M. Gana Sène, inspecteur de l’enseignement élémentaire, est revenu en détail sur le fait que 14 établissements scolaires sont actuellement inondés et que 2 autres sont toujours occupés par des familles sinistrées, par rapport aux autres régions, et sur les dispositifs mis en place, notamment en matière de ressources humaines et matérielles.

Selon M. Sène, le ministère de l’Éducation nationale a prévu plusieurs mécanismes afin de renforcer l’encadrement pédagogique dès la rentrée.

« Nous attendons l’arrivée des sortants des écoles de formation, notamment ceux du FASTEF et du CRFPE. Leur mise à disposition permettra de combler une partie des besoins constatés au niveau élémentaire », a-t-il expliqué.

En ce qui concerne le recrutement spécial de 2 000 vacataires, l’inspecteur a précisé que la procédure a déjà été finalisée par la formation professionnelle. « Il s’agit d’un appui important qui devrait accélérer la cadence et soulager le déficit en enseignants dans plusieurs établissements », a-t-il ajouté.

Abordant la question du matériel scolaire, M. Sène a annoncé la mise à disposition de 50 000 tables-bancs pour les écoles publiques. Cette mesure vise à améliorer les conditions d’accueil des élèves et à réduire les difficultés liées à l’insuffisance du mobilier dans plusieurs établissements de la région.

Les autorités ont insisté sur la nécessité de conjuguer les efforts de tous les acteurs pour une rentrée scolaire réussie, malgré les contraintes matérielles et sociales. « Des défis subsistent, mais des solutions concrètes ont été proposées. L’essentiel, c’est de permettre à chaque enfant d’accéder à une école fonctionnelle et mieux encadrée », a résumé l’inspecteur Sène.

Ndeye Diallo (Thiès)