Le khalife général des tidianes s’est prononcé, hier, en faveur de la réouverture des lieux de culte relevant de son autorité. Serigne Babacar Sy Mansour est revenu sur les raisons qui ont motivé cette décision. La réouverture se fera après nettoyage et respect des gestes barrières. Il plaide pour la vaccination contre la Covid-19.

C’est d’une voix faible et enrouée que le khalife général des tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, a fait son adresse, hier, aux fidèles. Aux côtés de Serigne Babacar Sy Abdou et d’autres membres de la famille Sy, le khalife a tenu à rappeler les raisons qui ont conduit à la fermeture des mosquées et l’arrêt de toute manifestation religieuse dans la cité de la tijania, depuis le 15 mars 2020.

‘’Il y a eu beaucoup de commentaires sur la fermeture des lieux de culte, commentaires auxquels nous n’avons jamais répondu, car la décision de fermer les mosquées a été prise, après concertations avec la famille et les conseillers médicaux. Après la deuxième vague, il nous a été dit qu’on pouvait rouvrir, mais nous avons refusé. Nous avions raison, car les cas ont recommencé à augmenter et le taux de contamination a été plus élevé’’, a dit Serigne Babacar Sy Mansour.

Maintenant qu’une baisse des cas a été notée, et toujours sur conseil des autorités sanitaires, les lieux de culte relevant de la tutelle du khalife vont rouvrir à Tivaouane et dans les autres localités du pays, 20 mois après leur fermeture. Il s’agit, particulièrement, des Zawiya El Hadj Malick Sy de Dakar et de Saint-Louis, de la Grande mosquée de Dakar et la mosquée Serigne Babacar Sy de Tivaouane. Ces lieux vont accueillir à nouveau les fidèles pour les cinq prières quotidiennes, mais également pour la grande prière du vendredi et la ‘’Hadratoul Jummah’’.

Mais avant cela, il faudra d’abord procéder au nettoyage et à la désinfection des lieux. ‘’Ces lieux de culte sont restés fermés pendant un long moment. Il faudra donc les nettoyer et les désinfecter avant d’y effectuer la prière’’, a recommandé le khalife. En raison des travaux, la grande mosquée El Hadj Malick de Tivaouane reste fermée. ‘’La grande mosquée est en chantier ; il est donc impossible d’y prier. Mais, par la grâce de Dieu, nous avons la mosquée Serigne Babacar Sy. Que tous ceux qui veulent prier à Tivaouane s’y rendent. Il n’y a aucune différence entre ces deux mosquées, car ce sont des maisons de Dieu’’, a dit Serigne Babacar Sy Mansour.

Plaidoyer en faveur de la vaccination contre la Covid-19

Malgré sa décision, le gardien du temple de la tarikha tijania à Tivaouane reste quand même prudent, car la baisse des cas ne signifie pas la fin de la pandémie. Il recommande donc le respect strict des mesures barrières dans les lieux de recueillement, à savoir le port du masque et l’utilisation du gel hydro-alcoolique. Mieux, le khalife a demandé aux fidèles d’aller se faire vacciner contre la Covid 19.

‘’Les médecins ont conseillé la vaccination pour faire face à la pandémie. Le vaccin, même s’il ne guérit pas la Covid, aide à se protéger et à limiter la propagation du virus. Il faut donc aller se faire vacciner’’, a-t-il lancé.

Ensuite, Serigne Babacar Sy Mansour a salué la discipline et le respect dont les fidèles tidianes ont fait montre, depuis la fermeture des lieux de culte. Ce, malgré les nombreuses spéculations. ‘’Beaucoup de communications ont été faites, depuis la décision de fermer les lieux de culte. Elles nous parvenaient, mais nous n’avions rien à voir avec. On nous appelait de partout, au point que nous ne répondions plus au téléphone, car ne sachant que dire. Notre seule communication sur la question est celle-là : celui qui décide de dire autre chose, cela n’engage que lui’’, a précisé le khalife.

A la fin de son discours, des prières ont été formulées à l’endroit des populations, de l’Etat et des autorités sanitaires.

