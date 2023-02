Report voyage roi du Maroc

Le roi du Maroc, Sa majesté Mouhamed VI, devait arriver au Sénégal pour une visite de travail et d’amitié de quatre jours. Mais il n’est finalement pas venu. Dans un communiqué rendu public par le ministère de la Maison royale, du Protocole et de la Chancellerie, il est souligné que le roi Mohammed VI est atteint de grippe et pour cette raison, son médecin personnel lui a recommandé d’observer une période de repos et d’éviter de voyager durant quelques jours.

Ainsi, son séjour royal au Pays de la Teranga, qui devrait être l’occasion de procéder à l’inauguration du quai de pêche de Soumbédioune et du Centre de formation à l’entrepreneuriat de Diamniadio, ainsi que les entretiens avec le chef de l’État, ne se fera plus comme prévu. Il n’empêche, ce jour, le ministre de la Pêche et de l’Économie maritime, Pape Sagna Mbaye, procédera à l’inauguration du quai de pêche de Soumbédioune.