Les communes de Mont Rolland et de Pékess ont été choisies, dans le département de Tivaouane, comme bénéficiaires du Projet d’appui à la résilience des ménages et groupes vulnérables contre la Covid 19. Une enveloppe de 20 millions par commune, destinée à aider les ménages et PME à faire face aux conséquences économiques de la Covid-19. Une réunion d’information a été tenue ce jeudi.

L’objectif du Projet d’appui à la résilience des ménages et groupes vulnérables est de contribuer à la mise en œuvre et au suivi du Plan national de riposte du Sénégal contre la Covid-19. Et cela, à travers le renforcement de la résilience des familles pauvres et groupes vulnérables. ‘’Le Parem est un projet du ministère de la Femme, la Famille, du Genre et de la Protection des enfants. Il a été constaté que les ménages et les petites et moyennes entreprises ont été impactés par la pandémie de Covid-19. Ainsi, des enquêtes pour identifier les zones les plus touchées ont été menées’’, a dit Mar Badiane Sagna, Directrice du Centre départemental d’assistance et de formation pour la femme de Tivaouane.

Dans le département de Tivaouane, les communes de Mont Rolland et de Pékess ont été choisies. A Mont Rolland, 250 ménages vont bénéficier de ce financement à hauteur de 20 millions. Dix pour cent des ménages ciblés concernent les personnes vivant avec un handicap. ‘’Chaque ménage va bénéficier de 100 000 F CFA. Le financement est octroyé aux femmes. Une somme remboursable en un an sans apport, ni taux d’intérêt’’, a expliqué Mar Badiane Sagna.

Un projet bien accueilli par la commune qui y voit une opportunité pour initier des projets rentables et se prendre en charge. Ainsi, la municipalité va apporter sa contribution pour la réussite du projet. Le maire de Mont Rolland annonce que sa commune va accompagner ce projet. ‘’Quinze millions du budget de la commune sont prévus pour l’entreprenariat. Nous allons donc les utiliser pour accompagner ce projet, afin d’atteindre un plus grand nombre de ménages’’, a déclaré Yves Lamine Ciss.

L’édile de la commune annonce que tout sera mis en œuvre pour renfoncer les fonds, afin d’avoir un impact réel sur la situation des populations. Le projet concerne les 18 villages de la commune. Un quota pour chaque village basé sur le Registre national unique où figurent 980 ménages de Mont Rolland.

JEANNE SAGNA (THIES)