Il n’est plus question que des enfants soient atteints de poliomyélite. Les pays africains se sont engagés, ce week-end, au cours d’une conférence virtuelle organisée par l’Organisation mondiale de la santé, à élargir le déploiement du nouveau vaccin antipoliomyélitique oral de type 2 (nOPV2).

Alors que la région africaine a été certifiée inculte de poliovirus sauvage, il y a un an, après quatre années sans cas, les flambées de poliovirus circulant dérivé du vaccin (PVDVC) continuent de se propager. Les PVDVC se produisent dans les communautés où il n’y a pas assez d’enfants qui ont reçu le vaccin contre la poliomyélite. Les cas ont augmenté, l’année dernière, en partie à cause des perturbations des campagnes de vaccination contre la poliomyélite causées par la Covid-19.

Depuis 2018, 23 pays de la région ont connu des flambées épidémiques et plus de la moitié des 1 071 cas de PVDVC dans le monde ont été enregistrés en Afrique.

Ce week-end, les gouvernements de la région africaine de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) se sont engagés à mettre fin à toutes les formes restantes de poliomyélite. Ces engagements ont été pris lors d’une réunion consacrée à la poliomyélite au sein du 71e Comité régional de l’OMS pour l’Afrique. Au Comité régional, les pays ont discuté de la manière dont ils commenceront à mettre en œuvre la nouvelle Stratégie 2022-2026 de l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite (IMEP). Celle-ci a été lancée en juin pour arrêter d’urgence la propagation des PVDVC.

Il s’agira, entre autres, d’améliorer la rapidité et la qualité de la riposte à la flambée épidémique. Cela se fera par le déploiement rapide du personnel d’urgence du Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique, afin de soutenir les pays, dès que des flambées sont détectées. Il est prévu également d’intégrer davantage les campagnes contre la poliomyélite à la prestation des services de santé essentiels et à la vaccination systématique pour atteindre les enfants qui n’ont jamais été vaccinés. Les gouvernements ont également décidé d’élargir le déploiement du nouveau vaccin antipoliomyélitique oral de type 2 (nOPV2) ; un nouvel outil qui pourrait mettre fin plus durablement aux flambées de PVDVC de type 2, qui sont les plus répandues.

Car, à ce jour, souligne le Dr Moeti, six pays d’Afrique ont déployé le vaccin, avec près de 40 millions d’enfants vaccinés et aucune préoccupation n’a été notée pour la sécurité.

‘’Nous avons besoin d’un engagement politique et financier’’

Selon la directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique, le docteur Matshidiso Moeti, le succès dans l’application de la lutte contre le poliovirus sauvage dans la région montre ce qui est possible, lorsque tout le monde travaille ensemble de toute urgence. ‘’La Covid-19 a menacé ce triomphe, alors que les gouvernements ont travaillé dur pour limiter la propagation de la Covid-19, mettant en pause certaines campagnes. Cependant, nous ne pouvons pas vaciller et, avec une vigueur renouvelée, nous pouvons surmonter les derniers obstacles qui compromettent notre succès. Nous avons le savoir-faire, mais il doit être soutenu par des ressources engagées pour atteindre toutes les communautés sous-vaccinées et faire en sorte que tous les enfants s’épanouissent dans un monde exempt de poliomyélite. Ensemble, nous pouvons aider le monde à éradiquer la poliomyélite’’, a déclaré le Dr Moeti.

Près de 100 millions d’enfants africains ont été vaccinés contre la poliomyélite, depuis juillet 2020, après que les activités ont été suspendues, en raison de la pandémie de Covid-19.

Sur ce, le président du Comité national PolioPlus du Rotary au Nigeria souligne qu’il faut atteindre plus d’enfants plus rapidement et de manière globale, pour non seulement freiner vite les épidémies, mais aussi augmenter la couverture vaccinale et donner aux enfants une protection durable contre cette maladie évitable.

‘’Nous avons besoin d’un engagement politique et financier accru de la part des gouvernements et des partenaires’’, dit-il. Dans la même veine, le président de l’Union africaine, par ailleurs Président de la République démocratique du Congo, Felix Tshisekedi, soutient être déterminé à travailler avec d’autres pays pour protéger les gains de leurs efforts monumentaux contre la poliomyélite et terminer le travail contre toutes les formes de cette maladie en Afrique. ‘’Ce n’est qu’alors que nous pourrons dire que nous avons tenu notre promesse d’un avenir plus sûr et plus sain pour tous nos enfants’’, soutient-il.

