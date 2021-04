Pour trouver une solution à la crise qui secoue les trois tendances de la Conacoc, le Cudis compte organiser une réunion au ministère de l’Intérieur. L’imam El Hadj Oumar Diène n’y assistera pas.

Le Cadre unitaire de l’islam au Sénégal (Cudis), dans le souci de trouver une solution à la crise qui secoue les trois tendances de la Commission nationale de concertation pour le croissant lunaire (Conacoc), compte organiser, aujourd’hui, une réunion de crise. Selon un document reçu à la rédaction d’’’EnQuête’’, elle va démarrer en début de journée et sera un moment de réflexion sur les modalités d’organisation de la Conacoc dans l’intérêt supérieur des musulmans et des Sénégalais.

D’après Cheikh Ahmet Tidiane Sy Al Amine, Président du Cudis, cette réunion sera présidée par le ministre de l’Intérieur Antoine Félix Diome.

Seulement, l’imam El Hadj Oumar Diène ne compte pas y prendre part. Selon lui, à l’heure de cette réunion, il a déjà un rendez-vous au commissariat de Rebeuss où il devra se confronter avec la personne qu’il accuse de l’avoir agressé. ‘’Je porte à votre connaissance que nous sommes déjà investi et installé de cette mission d’observation du croissant lunaire depuis et que nous déroulons le programme avec succès et maitrise à ce jour, sans équivoque. Nous vous avons déjà rencontré et traité de ce sujet, de ses tenants et aboutissants au bureau du président des imams. Nous n’avons vu aucune lettre officielle d’accréditation vous autorisant à tenir ces assises. Votre mouvement ne peut piloter cette rencontre, car ayant antérieurement proposé la dissolution de la Conacoc et d’y installer votre président au temps d’Aly Ngouille Ndiaye’’ a précisé l’imam Diène.

Selon qui les modalités de fonctionnement sont régies et organisées par les textes à travers un statut et un règlement intérieur. Le ministre de l’Intérieur a reçu tous les documents liés à cette affaire. ‘’Nous ne sommes pas membre attitré de ce cadre, nous ne sommes non plus sous sa tutelle. A l’attention de la presse, je viens, par cette présente, pour vous informer d’un hold-up qui est en train de se constituer et de se préparer. Une chose que nous réfutons avec vigueur et condamnons. C’est des faits et gestes cachés. On nous a remis une convocation sans nom, ni adresse anonyme, qu’ils nous ont envoyée. Je vous informe aussi que je ne laisserai pas, je ne démissionnerai pas. Je n’abandonnerai pas. Je continue ma mission sereinement comme j’ai été investi’’ a conclu le secrétaire général des imams et oulémas du Sénégal.

CHEIKH THIAM