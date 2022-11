La 8e édition de la Revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'UEMOA s’est ouverte hier Dakar. Pendant trois jours, du 7 au 9 novembre, 127 textes communautaires et 10 projets seront évalués.

Dans le cadre du volet technique de l'édition 2022, la 8e Revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'UEMOA s’est ouverte hier à Dakar. Pendant trois jours, des cadres de l’espace sous-régional y échangeront. À l'issue des discussions, 127 textes communautaires et 10 projets seront évalués. En plus de cela, 114 textes qui ont fait partie de l'évaluation de l'année dernière, dont deux concernant le tarif extérieur commun ont été retirés et remplacés par leur version mise à jour et onze nouveaux textes ont été aussi introduits.

Parmi ces derniers, un concerne le prélèvement communautaire de solidarité ; un autre concerne le domaine du développement humain et social. De même, sept textes sont dans le domaine de la culture et du tourisme, et deux autres concernent l'énergie. Une occasion pour le directeur général du secteur financier, Bamba Ka, de souligner que cette phase technique sera suivie de l'élaboration d'un mémorandum à présenter dans le volet politique qui réunira le président de la Commission de l'UEMOA et l'ensemble des ministres concernés par les réformes et les projets de cette structure. "Cette séance sera suivie d'une audience avec le président de la République du Sénégal ou son représentant, afin de lui restituer les principales conclusions de la revue et de recueillir ses instructions", ajoute-t-il.

Monsieur Ka a ainsi réitéré l'engagement du Sénégal à œuvrer pour accélérer la transposition et la mise en œuvre des réformes et projets de l'UEMOA.

En effet, dit-il, le Sénégal a adopté, en 2022, plusieurs textes juridiques dans le cadre de la transposition de directives communautaires. Ces efforts traduisent également l'intérêt que les autorités sénégalaises accordent à l'objectif de transposition intégrale des textes de l'UEMOA.

Toutefois, la revue annuelle, qui a été instituée en 2013 par la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA avec comme objectif principal de favoriser l'accélération de l'application des réformes politiques, programmes et projets communautaires au sein de l'Union, a été l'occasion d'examiner 116 réformes et neuf programmes et projets au Sénégal en 2021. Au terme de l'évaluation, le taux moyen de mise en œuvre de ces réformes était ressorti à 6,1 % contre 73,9 % en 2020, soit une augmentation de 2,2 points de pourcentage. De plus, cette évolution favorable insuffle une tendance positive dans le rythme de mise en œuvre des réformes.

Pour la représentante résidente de la Commission de l'UEMOA au Sénégal, Aïssa Kabo, au fil des années, "l'interactivité que nous impose l'exercice, entre la Commission et les États, permet d'identifier les facteurs pouvant spolier les fruits des différents efforts communautaires et d'anticiper les actions idoines pour une impulsion politique ciblée du processus d'intégration dans l'espace UEMOA". Elle est d'avis que les résultats obtenus à ce jour témoignent de la forte contribution de la revue à un meilleur suivi de la mise en œuvre des politiques, programmes et projets communautaires.

Poursuivant son inventaire, elle souligne : "Un des enjeux sous-jacents de l'exercice de ce jour consiste, pour les deux parties, à échanger sur la base de la grille de pondération retenue d'un commun accord au cours de l'atelier régional tenu à Abidjan du 18 au 22 juillet 2022, afin de ressortir la performance réalisée par le Sénégal dans la mise en œuvre des réformes politiques, programmes et projets communautaires."