Si l’appel au dialogue au sein de Yewwi Askan Wi semble avoir créé des remous, la question du troisième mandat risque de faire imploser la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY). La dernière sortie du député de Benno Cheikh Tidiane Gadio appelant Macky Sall à ne pas briguer un troisième mandat, semble attester ce sentiment. Une prise de parole qui risque de faire délier quelques langues au sein d’une coalition en proie à d’importantes divergences entre l’APR et les partis alliés.

Le président Macky Sall, qui a choisi de retarder au maximum le dévoilement de son intention ou non de briguer un troisième mandat, ne risque-t-il pas de faire imploser sa coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) ? La sortie au vitriol de l’ancien ministre des Affaires étrangères de Wade et non moins responsable de BBY a profondément secoué le camp présidentiel.

Le président du Mouvement panafricain et citoyen Luy Jot Jotna a ainsi invité le locataire du palais de la République à ne pas briguer un nouveau mandat. ‘’Le président Macky Sall allait honorer l’histoire de son pays en 2024. Et que dans mon esprit, c’était que le président Macky Sall allait conclure son 2e et dernier mandat en 2024 et qu’il allait avoir la plus belle des sorties de tous les chefs d’État sénégalais’’, a-t-il déclaré à l’émission ‘’Jury du dimanche’’ sur iRadio, le 21 mai dernier.

Enfonçant le clou, le député de Benno fustige l’attitude de défenseurs acharnés d’un troisième mandat. ‘’Je souligne qu’il n’y a jamais eu de discussion dans le Benno autour d’une candidature. Il y a des gens qui ont pris leur propre initiative et qui veulent l’imposer à tout le monde et qui créent de rancœurs et de l’amertume partout dans le pays. Ces gens sont dangereux et il faut leur parler’’, a-t-il ajouté.

Selon plusieurs analystes, cette déclaration, qui risque de faire tache d’huile, pourrait constituer un vrai boulet pour le président Macky Sall qui a appelé l’opposition à un dialogue politique.

En effet, tout semble indiquer que le président Macky Sall, qui a appelé au dialogue à partir du 31 mai, risque d’être bousculé par ce feu qui couve au sein de BBY. D’autant plus que la base électorale des partis alliés ne semble pas dans cette dynamique d’une nouvelle candidature de Macky Sall. Cet agrégat des forces au sein de Benno qui s’opposent à une troisième candidature pourrait aussi s’appuyer sur l’ex-Première ministre Aminata Touré qui a indiqué sa volonté de travailler pour la formation d’une coalition pour la Présidentielle-2024.

‘’Le président Macky Sall risque d’être seul dans son combat. Je peux vous donner une garantie que des ministres n’attendent que la déclaration du président Macky Sall pour se démarquer (de lui)…’’, a fait savoir Aminata Touré sur Sud FM, jeudi dernier.

D’après l’ex-responsable ‘’aperiste’’, ces ministres seraient même prêts à l’accompagner lors des prochaines échéances électorales. Une scission au sein de la majorité présidentielle qui pourrait mettre à mal les projets politiques de Macky Sall. La multiplication des candidatures de la part des différentes personnalités de Benno comme Aminata Touré, ancienne responsable de l’APR, Alioune Sarr, ancien ministre du Tourisme et peut-être Cheikh Tidiane Gadio, déjà candidat en 2012, pourrait, à terme, affaiblir le camp présidentiel en proie à de profondes divergences.

En outre, l’ouverture du dialogue pourrait aussi être l’occasion pour les partis alliés au sein de Benno de faire état de leurs frustrations et récriminations envers l’APR. Ce parti est accusé d’avoir complètement phagocyté tous les pouvoirs au sein de Benno Bokk Yaakaar.

Moussa Diaw, politologue : ‘’Cette question (du 3e mandat de Macky Sall) pourrait accélérer l’implosion de BBY’’

La volonté de retrouvailles de la grande famille libérale avec l’intégration des anciens du PDS (PLD/Suxali Sénégal et UCS) semble marginaliser les partis de gauche. Une situation qui, à terme, pourrait exacerber les querelles internes. La perspective d’une candidature unique au sein de Benno, susceptible de sortir des rangs de l’APR, pourrait renforcer un peu plus les rivalités internes à l’orée de la Présidentielle de février 2024.

Pour l’universitaire Moussa Diaw, cette rébellion au sein de Benno est susceptible de prendre de l’ampleur, au regard des nombreuses divergences qui traversent cette coalition au pouvoir. ‘’Il y a beaucoup de gens au sein de Benno qui s’opposent à ce projet de troisième mandat pour Macky Sall. Mais ils n’osent pas trop se prononcer par peur d’être sanctionnés. À mon avis, cette question (NDLR : du 3e mandat de Macky Sall) pourrait accélérer l’implosion de la coalition’’, affirme l’enseignant-chercheur en sciences politiques à l’université Gaston Berger.

D’après lui, les problèmes internes au sein des partis alliés et la révolte des personnalités de Benno risquent d’accentuer la crise au sein de la coalition. ‘’Les remous au sein de Benno sont susceptibles de faire dérailler le processus de dialogue national du président. Il sera très difficile, pour Macky Sall, d’affronter simultanément une crise interne au sein de sa majorité et une opposition regroupée autour du mouvement F24’’, conclut-il.