Le préfet du département de Tivaouane demande aux ICS de faire plus pour les populations locales, en termes de Responsabilité sociétale de l’Entreprise (RSE). Des efforts dans le recrutement et la formation. Les dirigeants des ICS disent avoir pris bonne note des recommandations.

En visite de courtoisie aux Industries Chimiques du Sénégal après son installation, le préfet du département de Tivaouane a loué réalisations faites par l’Entreprise en matière de RSE. Mais, il exhorte la société à faire beaucoup plus pour les populations. « Tout geste fait à l’endroit des populations est salutaire. Je me réjouis de tout ce qui a été fait dans plusieurs domaines. De l’éducation à la santé, en passant par le sport. Mais, je voudrais demander aux ICS de faire davantage pour les populations », a dit Mamadou Gueye. L’ICS a, selon son directeur de l’environnement, beaucoup investi pour les populations locales. Cependant, la demande est encore très forte. Et selon le préfet, il y a de nouveaux besoins et de nouvelles préoccupations à prendre en charge par l’entreprise. Cela participe au processus de validation de la stratégie nationale sur le contenu local.

« Au Sénégal, nous voulons nous hisser plus au niveau du standard international, en termes de RSE. Cela nous permettra de valider la stratégie nationale sur le contenu local », a déclaré le préfet de Tivaouane. Pour lui, les ICS doivent travailler à mieux améliorer le climat social, améliorer les relations entre la société et les populations. «C’est un gage d’une bonne continuation des activités des ICS dans un climat apaisé ou les populations acceptent et concourent même au développement de l’entreprise », a ajouté le préfet Mamadou Gueye. Qui ne sen ’est pas arrêté là. Il a indiqué qu’il y avait un travail à faire en ce qui concerne le recrutement des populations locales. « Au-delà du personnel subalterne, il faut agir sur la formation de base, de sorte à avoir des cadres dans cette entreprise issus des populations locales », a conseillé Mamadou Gueye qui ajoute qu’il faut intégrer dans la formation, des modules sur les métiers des mines pour avoir un personnel qualifié.

Pour le préfet de Tivaouane, des efforts sont aussi à faire en ce qui concerne l’environnement et surtout diminuer la pollution. Mais aussi soutenir les maraichers. Des recommandations que les responsables des ICS disent avoir bien noté. L’entreprise a, selon son directeur de l’environnement, beaucoup fait en termes de responsabilité sociétale de l’entreprise. « Les ICS sont depuis fort longtemps dans le RSE. Plusieurs écoles de la localités, comme le grand Lycée ICS de Mboro, ont été construites par les ICS », a expliqué Boubacar Sow. Mais, le plus visible reste l’approvisionnement gratuit des populations en eau. « Dans toute l’Afrique de l’Ouest, ICS est la seule entreprise à fournir gratuitement de l’eau à une bonne frange de la population. Il y a 18 villages sur la conduite Toundou THIONE qui sont alimentés. Une partie de Darou et de Mboro et tous les villages qui sont entre Seugeul et Keur Alé. Nous donnons de l’eau à 30 mille habitants pour un débit cumulé de 150 mètres cube/ heure », a annoncé Boubacar Sow.

Le directeur de l’environnement des ICS explique qu’en ce qui concerne la pollution, les installations ont été rénovées et il n’y a presque plus d’échappement de gaz. Mieux, ils sont en de très bons termes avec les maraichers avec qui ils échangent souvent. Boubacar Sow reconnait, toutefois, que la demande est de plus en forte, car la population est grandissante. Mais, ils s’évertuent à prendre à charge les populations avec la construction et l’équipement de postes de santé, le transport des élèves. Mais, aussi dans la distribution de fournitures scolaires, de médicaments et d’équipements de sport.

JEANNE SAGNA (THIES)