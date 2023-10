Les limiers du commissariat de Rufisque ont interpellé et déféré au parquet sept marchands tabliers pris dans une bagarre avec les agents de la mairie de la ville chargés des opérations de déguerpissement.

Dans l'après-midi du 17 octobre dernier, les limiers du commissariat de Rufisque ont été avisés d'un affrontement entre marchands tabliers et des agents de la mairie, notamment ceux chargés de la voirie. Ces derniers, dans l'accomplissement de leur mission de déguerpissement des occupations anarchiques du marché, se sont confrontés aux marchands tabliers qui leur ont opposé une résistance. Il s'en est suivi une bataille rangée entre les deux entités.

Au cours de cette rixe, selon nos sources, neuf agents de la mairie ont été blessés par les jets de pierres des marchands tabliers et un véhicule appartenant à la mairie a été caillassé.

Les éléments du corps urbain dudit commissariat, renforcés par le Groupement d'intervention mobile (GMI), ont effectué une descente sur les lieux pour disperser les protagonistes à coups de grenades lacrymogènes. Lors de cette opération, sept individus parmi les marchands tabliers ont été interpellés et acheminés dans les locaux du commissariat. Ils s'identifient au nom d’O. Gaye (né en 2002), O. Diagne (né en 1989), M. Sarr (né en 1996), P. Fall (né en 1985), D. Ndiaye (né en 1985), M. Diagne (né en 1997) et D. Diallo (né en 2003).

Au terme de l'enquête et après leur audition, ils ont été déférés au parquet. Les hommes du commissaire Mamadou L. Diallo, le patron de la police de Rufisque, leur reprochent les faits de rassemblement illicite, trouble à l'ordre public, coups et blessures volontaires ayant entrainé des IIT, violences et voies de fait et destructions de biens publics et privés.

CHEIKH THIAM