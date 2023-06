La liste des joueurs retenus pour le tournoi de préqualification aux Jeux olympiques Paris-2024, a été publiée par le sélectionneur national, hier. La compétition est prévue en ile Maurice, les 24 et 25 juin prochains.

Le sélectionneur national de l’équipe masculine de rugby à VII a publié, hier, la liste définitive pour le tournoi de préqualification aux Jeux olympiques Paris-2024. Après une présélection de 25 joueurs, le staff a retenu 12 Lions pour défendre les couleurs nationales à cette compétition communément appelée ‘’Africa Men’s Seven’’, prévue en ile Maurice, les 24 et 25 juin prochains. L’Asfa et les Requins de la Sicap, vainqueurs des deux dernières éditions du championnat du Sénégal de rugby à VII, sont les clubs les plus représentés dans cette liste, avec respectivement six et trois pensionnaires. Le club de Yoff, les Requins et Diambars comptent chacun un représentant dans la sélection.

Selon Boubacar Diatta, son choix est fondé sur des critères clairs qui répondent aux exigences de la discipline. Il s’agit des dispositions ‘’physiques, athlétiques, techniques et avoir un bon mental’’. ‘’Le rugby à VII est différent du rugby à XV, dans la mesure où il demande beaucoup de technique et d’intelligence. C’est la raison pour laquelle on a choisi les 12 meilleurs parmi les 25’’, a indiqué le coach.

L’objectif est de faire partie des trois premières équipes de la préqualification pour atteindre le tournoi final de qualification aux JO-2024.

Dans ce dessein, les Lions doivent d’abord sortir de la phase de poules. Le Sénégal est logé dans le groupe C, en compagnie du Cameroun, de l’Égypte et de la Côte d’Ivoire. L’entraineur est optimiste et estime que son équipe a toutes les chances de s’en sortir. ‘’On a des joueurs qui ont plus d’expérience que ceux des autres équipes. C’est un avantage. On va faire le travail individuel, insister sur le système pour bien progresser dans le jeu, parce que le rugby à VII demande de jouer intelligent. Sans intelligence, il n’est pas possible d’avancer’’.

À propos de ses adversaires, le technicien a déclaré ne les avoir jamais rencontrés, à part l’Égypte qu’ils ont battue chez elle, il y a deux ans. ‘’On a pu discuter avec un arbitre sénégalais qui nous a donné des éléments sur le jeu des deux équipes’’ (Cameroun et Côte d’Ivoire).

L’équipe poursuit sa préparation en régime externe et la dernière séance d’entrainement est prévue ce mercredi. Après, a renseigné Boubacar Diatta, les joueurs rentrent en regroupement interne vendredi, samedi et dimanche. ‘’Le départ (pour l’ile Maurice) est prévu pour la nuit du lundi. Pour éviter les blessures, on privilégie les entrainements spécifiques, techniques, sur des détails qui peuvent faire gagner des matches’’. L’entraineur se dit satisfait de la préparation et fait entièrement confiance à ses joueurs qui sont très ‘’motivés’’.

‘’Le moral est bon. Si le tournoi se tenait demain, on sera prêt pour ce combat-là. On n’a pas de souci ; les joueurs sont prêts’’.

Douze sélections nationales vont prendre part au tournoi préqualificatif en ile Maurice. Il s’agit de l’Algérie, du Cameroun, de la RD Congo, de l’ile Maurice, du Ghana, du Sénégal, du Botswana, du Burundi, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, de l’Égypte et du Lesotho. Les quatre demi-finalistes rejoindront huit autres équipes (Zimbabwe, pays hôte, l’Ouganda, le Kenya, la Namibie, la Zambie, Madagascar, la Tunisie et le Burkina Faso) pour le tournoi final de qualification.

LISTE DES 12 joueurs : Serigne. M. Sy Ndoye (Yoff), Vieux Sy (Requins), Ibrahima Diaby (Diambars), Benjamin Sagno (Kirène), Mansour Sall (Kirène), Ameth Thiana (Kirène), Amadou Diaw (Asfa), Abdou Lom (Asfa), Abou Sy (Asfa), Mamadou Sarr (Asfa), Antoine. J. Mendes, (Asfa), Insa Thior (Asfa).

LOUIS GEORGES DIATTA