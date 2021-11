Sénégal-Inde 

La ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Aïssata Tall Sall, a reçu hier, le ministre d’Etat indien en charge des Affaires extérieures, Shri V. Muraleedharan, dans le cadre de la grande commission mixte de coopération entre le Sénégal et l’Inde.

‘’Cette grande commission mixte de coopération qui marque 60 années de relations diplomatiques, d’amitié et de fraternité entre la République du Sénégal et celle de l’Inde, a vu notre volonté commune à hisser au plus haut niveau l’échelle de nos échanges dans différents domaines de coopération.

La présente rencontre nous permettra de passer en revue la coopération entre le Sénégal et l’Inde dans les domaines stratégiques. Car, notre coopération est si riche que multiforme, couvrant entre autre le commerce et les investissements dans la santé, les technologies de l’information et de la communication, l’agriculture, l’énergie, les infrastructures, les transports, les mines, le renforcement des capacités, la défense et la sécurité’’, explique Aïssata Tall Sall.

...D’après la ministre sénégalaise en charge des Affaires étrangères, la session d’hier, devra leur permettre également d’identifier de nouvelles opportunités de partenariat et de signer de nouveaux instruments juridiques de coopération. ‘’Plus particulièrement, je voudrais mettre en exergue la coopération dans le domaine de la santé, en saluant les efforts du gouvernement indien dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.

Après avoir produit le vaccin, ZyCoV-D, voilà, que l’Inde a lancé Covaxin qui vient d’être homologué par l’Organisation mondiale de la santé (Oms). Pour sa part, le Sénégal à travers le mémorandum d’entente entre BionTech et l’Institut Pasteur de Dakar a posé les jalons solides pour être l’un des premiers pays africains à produire un vaccin. Tout cela nous appelle donc, à renforcer nos relations, notamment, dans l’esprit de la coopération sud-sud’’, conclut-elle.