Comme chaque année lors de la célébration du grand Magal de Touba, Sénégal Numérique SA déploie les grands moyens. Cette année aussi, il ne va pas déroger à la règle. C’est dans ce cadre que le directeur général de cette structure, Cheikh Bakhoum, était hier en visite chez le khalife général des mourides et à l’hôpital de Touba. ‘’Comme chaque année, Sénégal Numérique SA vient à Touba échanger avec le vénéré guide Serigne Mountakha sur les chantiers de la ville et échanger avec le porte-parole (Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre) en matière de sécurisation de la ville. Nous assistons les forces de défense et de sécurité en matière de connectivité, en matière de déploiement de caméras dans la ville. Mais aussi sur toutes les questions liées au Magal. Nous accompagnons les organisateurs du Magal à déployer des points wifi gratuits pour les pèlerins. Nous avons profité de l’occasion pour échanger avec le khalife sur un chantier qui lui tient à cœur : l’université de Touba’’, a annoncé Cheikh Bakhoum.

À ce niveau, le patron de Sénégal Numérique a indiqué que le président de la République, Macky Sall, a engagé Sénégal Numérique à travailler en étroite collaboration avec ceux-là qui sont chargés du chantier et permettre à l’université d’avoir de la connectivité grâce à la fibre optique de l’État, mais également de mettre à leur disposition les ressources que ses services gèrent, notamment les Datacenter qu’ils exploitent et qui peuvent permettre à l’université de pouvoir fonctionner de manière moderne et convenable. ‘’C’est le même travail que nous faisons avec l’hôpital de Touba. Nous avons débuté la visite dans leurs locaux pour leur apporter une aide afin de leur permettre de fonctionner avec toutes les commodités en matière de technologie de connectivité. Sénégal Numérique est en train de s’atteler pour que la ville de Touba ne manque de rien en matière de connectivité et à la digitalisation de manière générale. La contribution de Sénégal numérique comme chaque année’’, précise-t-il.

...Pour sa part, le directeur de l’hôpital de Touba, Dr Mouhamadou Moustapha Sourang, est d’avis qu’on ne peut construire une infrastructure de la sorte et l’équiper avec les équipements de dernière génération et traîner dans le démarrage des activités. Quant au patriarche de Darou Minam, il l’a remercié pour les caméras de surveillance et le matériel déployés par Sénégal Numérique SA.