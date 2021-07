Le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) interdit aux télévisions sénégalaises de diffuser la bande-annonce de la saison 3 de la série ‘’Infidèles’’ telle qu’elle est proposée sur Internet et tous contenus de la série comportant des scènes obscènes.

La décision est prise suite aux différentes plaintes déposées, après la diffusion d’un épisode qui a suscité un débat. Ainsi, les scènes ‘’incitant à des pratiques sexuelles jugées déviantes ou contraires à la morale et aux bonnes mœurs’’ sont interdites.

Il en est de même pour les contenus ‘’constituant une incitation à la débauche ou un encouragement à s’adonner à une activité sexuelle, à la pornographie et à la prostitution’’, et ceux ‘’portant atteinte à la préservation des valeurs, sensibilités et identités culturelles et religieuses’’.

Le CNRA a fait savoir, dans un communiqué consulté par ‘’EnQuête’’, que toute télévision ne respectant pas ladite décision s’expose ‘’aux sanctions prévues par la loi n°2006-04 du 4 janvier 2006 portant création du CNRA et par loi n°2017-27 du 13 juillet 2017 portant Code de la presse’’, outre l’interdiction définitive de la série ‘’Infidèles’’ sur toutes les télévisions du droit sénégalais.