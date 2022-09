La banque africaine Ecobank Sénégal, en collaboration avec Winrock International Institut (USAID entrepreneuriat et investissement) pour le développement de l'agriculture, a signé hier un partenariat pour soutenir les jeunes Sénégalais et principalement l'entrepreneuriat féminin.

Le directeur général d’Ecobank Sénégal, Sahid Yallou, a souligné, lors de la signature d’une convention entre Ecobank Sénégal et Winrock International Institut pour le développement de l'agriculture, qu’ils souhaitent promouvoir l'écosystème entrepreneurial sénégalais, afin de faciliter l'accès aux capitaux pour les entreprises, favoriser le développement de services de renforcement de capacités accessibles et faciliter les partenariats entre les acteurs. ‘’Nous restons persuadés que cette collaboration offrira l'opportunité à la jeunesse sénégalaise et notamment à ses femmes de bénéficier du support de ces deux acteurs de premier plan en vue de leur autonomisation. Nous mettons à disposition une enveloppe d'un milliard de francs CFA pour mener à bien cette mission d'accompagnement envers ces jeunes entrepreneurs", indique M. Diallo.

Selon lui, la problématique de la création d'emplois, de la lutte contre le chômage et de la participation des femmes à l'économie n'est pas simplement une question de mode, c'est la racine de ce que "nous pouvons avoir comme pilier pour le développement de nos économies". Ainsi, dit-il, on ne peut pas se développer si on ne va pas vers l'entrepreneuriat. "La seule clé véritablement efficace, c'est la création de richesses à travers l'entrepreneuriat. Voilà pourquoi chez Ecobank Sénégal, c'est plus qu'une question de business, c'est une question de survie’’, fait-il savoir.

Il a également rappelé que les discussions portant la signature de ladite convention ont commencé voilà plusieurs mois. "C'est un travail profond et sérieux qui a été entrepris et nous en attendons beaucoup en termes d'impact. À l'instar de votre organisation, Ecobank œuvre activement depuis de nombreuses années pour le développement et l'accompagnement financier et technique de l'entrepreneur sénégalais".

C'est pourquoi, dit-il, "je me réjouis grandement de la collaboration que nous scellons aujourd'hui. En effet, dans un pays comme le Sénégal où le tissu entrepreneurial est particulièrement dynamique avec plus de 90 % de PME, l'entrepreneuriat représente une solution indéniable pour lutter contre le chômage des jeunes. D'où l'importance des PME dans le système économique locale. L'accès au financement constituant l'un des principaux freins à la croissance des PME dont 31,3 % sont détenus par des femmes. Ecobank Sénégal, dans le cadre de son programme "Ellever", a lancé, il y a deux ans, un programme destiné à soutenir les femmes entrepreneures à travers tout le pays ; s'associer avec Winrock International USAID afin d'améliorer les efforts conjoints dans l’autonomisation financière des jeunes et des femmes et fournir un acte essentiel dans le développement".

Sahid Yallou affirme qu'il est prouvé que lorsque les femmes dirigent une entreprise, les performances sont meilleures. Et c'est pourquoi, soutient-il, Ecobank a décidé de faire un focus sur l'entrepreneuriat féminin. D'où la naissance du programme "Ellever" qui consiste à former et à accompagner les femmes dans leur modèle de business opérationnel, financer, créer des réseaux pour leur permettre d'ouvrir d'autres perspectives en termes d'approvisionnement, de partenariat entre hommes d'affaires, mais également d’ouvrir l’accès au marché.

Fatima Zahra Diallo (stagiaire)