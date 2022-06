Pour harmoniser dans les meilleurs délais les factures d’électricité de la Senelec et celles de la Compagnie maroco-sénégalaise de l’électricité (Comasel), un atelier de partage et d’échanges a réuni, hier, dans la capitale du Nord, différents acteurs intervenant dans l’énergie et dans l’électrification rurale. Une activité qui entre dans le cadre de la révision des conditions tarifaires des concessions d’électrification rurale dans les départements de Dagana, Podor, Saint-Louis, Louga, Linguère et Kébémer.

L’accès à l’électricité pour tous reste une priorité pour le chef de l’État et son gouvernement, a rappelé Fatou Makhtar Fall, Adjointe au gouverneur de Saint-Louis chargée des affaires administratives, en ouvrant les travaux de l’atelier de partage. Toutefois, dans les zones rurales, le prix du KWh est chèrement payé par les usagers. Une situation à laquelle la Commission de régulation du secteur de l’énergie du Sénégal (CRSE) travaille avec les partenaires pour une harmonisation des tarifs sur ceux de la Senelec. Pour le président de la CRSE, la rencontre avec des responsables de la Direction générale de la Comasel, des représentants de l’Agence sénégalaise pour l’électrification rurale (Aser) et des collectivités territoriales des régions de Saint-Louis et de Louga, entre en droite ligne dans cet objectif à court terme.

’’L’amélioration des conditions des populations des zones rurales préoccupe les pouvoirs publics. D’ailleurs, la question centrale de l’atelier était de réfléchir sur les voies et moyens à mettre en œuvre pour aboutir à la définition des tarifs applicables au sein de la concession, au titre de la période 2021-2025. Cette consultation publique s’inscrit dans le cadre de la révision des conditions tarifaires de Comasel/Saint-Louis’’, a déclaré le président de la CRSE, Ibrahima Amadou Sarr.

Avant de louer les efforts déployés par l’État pour la baisse des tarifs des factures d’électricité dans le milieu rural. ‘’Depuis 2018, le gouvernement a fait des efforts conséquents pour baisser les tarifs de l’électricité rurale. En moins de cinq ans, les prix des factures d’électricité ont été divisées par deux, voire par trois pour soulager les populations rurales’’, a-t-il poursuivi. Lesquels efforts vont permettre d’offrir de meilleures qualités de service assignées à l’opérateur par le ministère du Pétrole et des Énergies, sur la période 2021-2025. Le président de la CRSE, Ibrahima Amadou Sarr, a également profité de la rencontre pour se féliciter du partage et de la publication du document de consultation publique qui a permis de recueillir les recommandations des usagers.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS