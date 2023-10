Une rencontre de prévalidation du projet d'établissement quinquennal (2024-2028) de l'hôpital régional de Saint-Louis s'est tenue hier dans la capitale du Nord. Une réunion qui a permis à la direction de recueillir les recommandations et les préoccupations des acteurs et des partenaires avant sa validation régionale.

L'hôpital régional de Saint-Louis a plus de 200 ans et se trouve dans une grande vétusté. Un état qui occupe une place de choix dans le projet d'établissement hospitalier pour un montant global de sept milliards de francs CFA. Dans le document de prévalidation, il est réservé un montant de deux milliards pour la réhabilitation de la structure sanitaire, sans tenir compte du fonctionnement. Le vice-président du conseil d'administration de l'hôpital, Dr Abdoulaye Ndoye, a salué l'initiative du directeur de l'hôpital régional de Saint-Louis avant de rappeler que le projet est venu à son heure.

"En un an, le directeur du centre hospitalier a réussi la prouesse de présenter un projet d'établissement. Pourtant, dans l'esprit de la réforme hospitalière, il est prévu que les hôpitaux fonctionnent dans le cadre d'un projet d'établissement. Mais depuis 2006, à Saint-Louis, nous n'avons pas reçu de projet d'établissement. Donc, le conseil d'administration ne peut que s'en féliciter de ce travail", s'est réjoui le Dr Ndoye. Soulignant que le document de planification prend en compte tous les aspects, dont les plus importants sont les projets médical et financier.

"Au moins dans cinq ans, ce projet exhaustif va nous permettre d'avoir une conduite pour savoir où poser les pieds pour avancer", a déclaré le vice-président du Conseil d'administration de l'hôpital régional de Saint-Louis.

Revenant sur les projections du projet, le directeur de l'hôpital régional, Dr El Hadj Magatte Seck, a signalé que les orientations stratégiques de la structure sanitaire sur les cinq prochaines années sont prises en charge par le document. "Plusieurs projets sont pris en compte par le document, particulièrement le projet médical qui en est le moteur. Ce qui va permettre de prendre en charge correctement les populations avec des soins continus et de qualité. Après la validation en interne, les partenaires et les acteurs de la région sont invités à donner leurs observations et commentaires pour une validation régionale, avant qu'il ne soit transmis au ministère de la Santé et de l'Action sociale avec l'aval du conseil d'administration pour une validation nationale définitive", a souligné le Dr Seck.

Pour la réalisation de cet ambitieux projet d'établissement, le directeur de l'hôpital compte mener un plaidoyer auprès des autorités étatiques et des partenaires pour un accompagnement, afin que les populations puissent avoir une bonne prise en charge médicale. "Il reste à trouver l'ensemble des financements pour satisfaire les besoins. C'est pourquoi nous sollicitons l'aide des autorités pour une délocalisation de certains services, avec des annexes. C'est le cas des diabétiques et des hémodialysés qui doivent bénéficier de centres spécifiques pour leur prise en charge", a expliqué le Dr Seck.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS.